ビールを片手に“臭さ”をとことん楽しむ「にんにくビアガーデン931」が、青森屋 by 星野リゾートで今年も開催
青森の文化を目一杯満喫できる温泉宿「青森屋 by 星野リゾート」では、2026年6月1日(月)〜8月31日(月)の期間、生産量日本一の青森で、ビールを片手に臭さをとことん楽しむ「にんにくビアガーデン931」が開催される。
【写真】にんにくの形をイメージしたバーガー！
今年は、見た目と味わいでにんにくをとことん堪能する「にんにく増し増しバーガー」が新登場。にんにくの旨味を引き立てるオリジナルビールや、にんにくを使ったおつまみをそろえた「にんにくこんびりショップ(※1)」に加え、にんにくの形を活かしたアナログゲームも用意。にんにくを「食べる」「飲む」「遊ぶ」という3つの切り口で楽しみながら、夏バテ知らずでパワーチャージできる青森らしい体験を満喫しよう。
※1：青森の方言で農作業の間に食べるおやつのこと
疲労回復やスタミナ維持に役立つビタミンB1やアリシンを豊富に含むにんにく(※2)は、夏の暑さを乗り切るのにぴったりな食材。青森県では、夏に収穫期を迎えるにんにくの国内生産量が約70％(※3)を誇っている。そのにんにくが持つ強烈な匂いを「ク・サ・イ＝9・3・1(キュウサンイチ)」と表現し「にんにくビアガーデン931」と命名。青森に来たからにはにんにくを存分に味わえるよう、開放感あふれる屋外ガーデンで、夏の風を感じながらにんにくをとことん楽しめる体験を提供してくれる。
※2：参考：東北農政局「とうほく食のもの知り隊」
※3：参考：農林水産省「令和6年産野菜生産出荷統計」
■【特徴1】見た目と味わいでにんにくをとことん堪能する「にんにく増し増しバーガー」
見た目と味わいでにんにくをとことん堪能する「にんにく増し増しバーガー」が1日10食限定で新登場。にんにくを練り込んだバンズに、りんごのピクルスとにんにくが効いたバラ焼き(※4)をサンド。トッピングはおろしにんにく・チップ・パウダーの3種類から選択できる。「ストップ！」と言うまで、スタッフがにんにくトッピングを惜しみなく盛り続けるため、自分好みのにんにく量に仕上げられるのが特徴だ。オリジナルビールと一緒に味わうことで、にんにくの旨味を最大限に引き立てる。
※4：バラ肉と大量の玉ねぎを、醤油ベースの甘辛いタレで炒めた青森のB級グルメ
■【特徴2】にんにくのパンチある旨味を爽快に引き立てるオリジナルビール「たげめびあー」
にんにくの旨味を引き立てるオリジナルビール「たげめびあー(※5)」(650円)を提供。奥入瀬源流の恵みからビールを作り、20年以上愛され続けている地元の醸造所「OIRASE Brewery」と共同開発されたもの。フルーティで華やかなホップの香りと程よい苦味が心地よく、マイルドながらさわやかで、暑い夏にぴったりの味わい。また、アルコールを控えている人や子どもも一緒に楽しめるよう、にんにくの名産地・田子町のにんにくエキスを使用したコーラ「タッコーラ」(単品500円)も販売される。
※5：青森の方言で「とてもおいしいビール」の意味
■【特徴3】マイルドな味からスパイシーな味まで、5種類のおつまみがそろう「にんにくこんびりショップ」
気軽に食べられるにんにくのおつまみをそろえた「にんにくこんびりショップ」が登場。ほのかににんにくの風味を感じられ、マイルドで大人から子どもまで食べやすい「にんにくアイス」から、にんにくの旨味を香ばしく楽しめる「にんにくチップス」まで、暑い夏を元気に乗り切るパワフルなおつまみが全5種類(1つ350円〜)並ぶ。
■【特徴4】にんにくをモチーフにした遊び心をくすぐるアナログゲーム
バーガーやビール、おつまみを味わう合間に、にんにくのユニークな形や色から着想したアナログゲームが楽しめる(無料)。黒にんにくと白にんにくの色の違いを活かした〇×ゲームや、茎の長さが異なるにんにくオブジェを的にした輪投げ、わずかに形が異なるにんにくの実で組み立てる立体パズルなどのゲームに挑戦できる。
■「にんにくビアガーデン931」概要
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
時間：15時〜17時(LO16時45分)
場所：青森屋敷地内
対象：宿泊者限定
※天候により中止、仕入れ状況により食事内容や食材が変更になる場合があります
■「青森屋 by 星野リゾート」について
「のれそれ(※青森の方言で目一杯の意味)青森 〜ひとものがたり〜」をコンセプトに、青森の祭りや方言などの文化を満喫できる温泉宿。約22万坪の敷地内には自然が広がり、館内では四季ごとに多彩なアクティビティを楽しむことができる。
所在地：青森県三沢市字古間木山56
電話：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)
客室数：236室／チェックイン15時、チェックアウト12時
料金：1泊2万4800円〜(2人1室利用時1人あたり、税込、夕朝食付)
アクセス：青い森鉄道三沢駅より徒歩約15分、三沢空港より車で約20分
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】にんにくの形をイメージしたバーガー！
※1：青森の方言で農作業の間に食べるおやつのこと
疲労回復やスタミナ維持に役立つビタミンB1やアリシンを豊富に含むにんにく(※2)は、夏の暑さを乗り切るのにぴったりな食材。青森県では、夏に収穫期を迎えるにんにくの国内生産量が約70％(※3)を誇っている。そのにんにくが持つ強烈な匂いを「ク・サ・イ＝9・3・1(キュウサンイチ)」と表現し「にんにくビアガーデン931」と命名。青森に来たからにはにんにくを存分に味わえるよう、開放感あふれる屋外ガーデンで、夏の風を感じながらにんにくをとことん楽しめる体験を提供してくれる。
※2：参考：東北農政局「とうほく食のもの知り隊」
※3：参考：農林水産省「令和6年産野菜生産出荷統計」
■【特徴1】見た目と味わいでにんにくをとことん堪能する「にんにく増し増しバーガー」
見た目と味わいでにんにくをとことん堪能する「にんにく増し増しバーガー」が1日10食限定で新登場。にんにくを練り込んだバンズに、りんごのピクルスとにんにくが効いたバラ焼き(※4)をサンド。トッピングはおろしにんにく・チップ・パウダーの3種類から選択できる。「ストップ！」と言うまで、スタッフがにんにくトッピングを惜しみなく盛り続けるため、自分好みのにんにく量に仕上げられるのが特徴だ。オリジナルビールと一緒に味わうことで、にんにくの旨味を最大限に引き立てる。
※4：バラ肉と大量の玉ねぎを、醤油ベースの甘辛いタレで炒めた青森のB級グルメ
■【特徴2】にんにくのパンチある旨味を爽快に引き立てるオリジナルビール「たげめびあー」
にんにくの旨味を引き立てるオリジナルビール「たげめびあー(※5)」(650円)を提供。奥入瀬源流の恵みからビールを作り、20年以上愛され続けている地元の醸造所「OIRASE Brewery」と共同開発されたもの。フルーティで華やかなホップの香りと程よい苦味が心地よく、マイルドながらさわやかで、暑い夏にぴったりの味わい。また、アルコールを控えている人や子どもも一緒に楽しめるよう、にんにくの名産地・田子町のにんにくエキスを使用したコーラ「タッコーラ」(単品500円)も販売される。
※5：青森の方言で「とてもおいしいビール」の意味
■【特徴3】マイルドな味からスパイシーな味まで、5種類のおつまみがそろう「にんにくこんびりショップ」
気軽に食べられるにんにくのおつまみをそろえた「にんにくこんびりショップ」が登場。ほのかににんにくの風味を感じられ、マイルドで大人から子どもまで食べやすい「にんにくアイス」から、にんにくの旨味を香ばしく楽しめる「にんにくチップス」まで、暑い夏を元気に乗り切るパワフルなおつまみが全5種類(1つ350円〜)並ぶ。
■【特徴4】にんにくをモチーフにした遊び心をくすぐるアナログゲーム
バーガーやビール、おつまみを味わう合間に、にんにくのユニークな形や色から着想したアナログゲームが楽しめる(無料)。黒にんにくと白にんにくの色の違いを活かした〇×ゲームや、茎の長さが異なるにんにくオブジェを的にした輪投げ、わずかに形が異なるにんにくの実で組み立てる立体パズルなどのゲームに挑戦できる。
■「にんにくビアガーデン931」概要
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
時間：15時〜17時(LO16時45分)
場所：青森屋敷地内
対象：宿泊者限定
※天候により中止、仕入れ状況により食事内容や食材が変更になる場合があります
■「青森屋 by 星野リゾート」について
「のれそれ(※青森の方言で目一杯の意味)青森 〜ひとものがたり〜」をコンセプトに、青森の祭りや方言などの文化を満喫できる温泉宿。約22万坪の敷地内には自然が広がり、館内では四季ごとに多彩なアクティビティを楽しむことができる。
所在地：青森県三沢市字古間木山56
電話：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)
客室数：236室／チェックイン15時、チェックアウト12時
料金：1泊2万4800円〜(2人1室利用時1人あたり、税込、夕朝食付)
アクセス：青い森鉄道三沢駅より徒歩約15分、三沢空港より車で約20分
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。