アートマスク×サンリオ♡冷感アイマスクで目元ケア

疲れた目元を可愛くリフレッシュしたい方に♡アートマスクから、サンリオキャラクターとコラボした冷感アイマスクが登場しました。ひんやり心地よい使用感と、思わず笑顔になるキュートなデザインが魅力。おうち時間やリラックスタイムにぴったりの、癒しアイテムをチェックしてみてください♪

可愛すぎるなりきりデザイン♡

「なりきりCOOLアイマスク」は、ハローキティ・クロミ・シナモロールの全3種類を展開。

トコナツバケーションデザインを採用し、高品質プリントでキャラクターの魅力をしっかり再現しています。

装着するだけでキャラクターになりきれるユニークな仕様で、セルフケア時間がもっと楽しくなるアイテムです。

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ひんやり快適な使い心地

冷感ジェルを含んだ特殊シートにより、目元をマイナス3度※1でクールダウン※2。約20分の連続使用が可能で、パソコンやスマホ作業後の目元ケアにぴったりです。

さらにジェルが直接肌に触れない設計で、快適さをキープ。やわらかな不織布とゴム紐でフィット感も抜群です。シトラスミントの爽やかな香りが、気分までリフレッシュさせてくれます。

※1 室温21～25℃で測定、冷感の感じ方には個人差があります。※2 目もとを冷やすこと。

商品情報＆販売について

ハローキティ

クロミ

シナモロール

「なりきりCOOLアイマスク」は3枚入りで858円（税込）。2026年4月20日（月）より、全国のドン・キホーテ系列店舗で販売されます。

※一部取り扱いのない店舗がございます

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

癒しと可愛さを両立

アートマスクの新作は、機能性と可愛さを兼ね備えた注目のセルフケアアイテム♡目元をしっかり冷やしながら、キャラクターの世界観も楽しめるのが魅力です。

日々の疲れを癒すご褒美時間に、ぜひ取り入れてみてください♪