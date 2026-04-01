スマートな移動と圧倒的な収納力を両立！【エース】のスーツケースがAmazonで販売中！
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旅の荷物が増えても安心の拡張機能！【エース】のキャリーケースがAmazonで販売中！
荷物の量に合わせてマチ幅を広げられるエキスパンド機能を搭載した便利な一台。旋回性に優れた双輪キャスターを採用しており、重い荷物を入れた状態でも安定した走行が可能だ。内装には小物の整理に役立つメッシュポケット付きの仕切りを備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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サイドのファスナーを開くだけで、マチ幅が広がり収納容量をアップさせることができる。旅先でお土産を買いすぎた際や、急に荷物が増えてしまった時でも柔軟に対応できる。
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世界基準のTSAロックが搭載されており、施錠したまま空港の検査に預けることが可能だ。鍵を壊される心配がなく、海外旅行や出張でも大切な荷物の安全をしっかりと守れる。
路面状況に左右されにくい安定した走行を実現する双輪キャスターを装備している。360度スムーズに回転するため、駅の改札や狭い通路でもストレスなく軽快に移動できる。
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内部には荷崩れを防ぐための固定ベルトと、視認性の高いメッシュポケット付きの仕切りがある。洗面用具や書類などの小物を分けて収納できるため、パッキングが非常に快適だ。
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荷物の量に合わせてマチ幅を広げられるエキスパンド機能を搭載した便利な一台。旋回性に優れた双輪キャスターを採用しており、重い荷物を入れた状態でも安定した走行が可能だ。内装には小物の整理に役立つメッシュポケット付きの仕切りを備えている。
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