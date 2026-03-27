親子で楽しくはじめる貯金習慣♪入れるたび癒される【ハシートップイン】ミッフィーのかわいい貯金箱をAmazonで今すぐチェック！
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お金を入れるのが楽しみに変わる！癒し系デザインが魅力の【ハシートップイン】ミッフィー貯金箱がAmazonで登場！
物語の世界観を表現。楽しく貯金できるキャラクターモチーフの「コインポッズ」。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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底面に取り出し口付き。必要な時にすぐ硬貨を取り出せるのも嬉しいポイント。
愛らしいキャラクターと一緒なら、貯金がもっと楽しくなる。お子様の初めての貯金箱にも。
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手のひらサイズのコンパクトな貯金箱と、世界観を演出するディスプレイのセット。
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