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お金を入れるのが楽しみに変わる！癒し系デザインが魅力の【ハシートップイン】ミッフィー貯金箱がAmazonで登場！

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物語の世界観を表現。楽しく貯金できるキャラクターモチーフの「コインポッズ」。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

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底面に取り出し口付き。必要な時にすぐ硬貨を取り出せるのも嬉しいポイント。

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愛らしいキャラクターと一緒なら、貯金がもっと楽しくなる。お子様の初めての貯金箱にも。

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手のひらサイズのコンパクトな貯金箱と、世界観を演出するディスプレイのセット。