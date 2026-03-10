空気も、光も、充電も。暮らしをひとつにまとめる【スイッチボット】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
静かに、賢く、美しく。空間をアップデートする新しい空気清浄機【スイッチボット】の空気清浄機がAmazonに登場!
スイッチボットの空気清浄機は、空気清浄機としての性能に加え、サイドテーブル、防水仕様の天板、ムードライト、ワイヤレス充電器の4つの機能を一台にまとめた多機能モデルだ。家具のように自然に置けるデザインで、生活空間に溶け込みながら空気を整えてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
清浄能力は約25畳まで対応し、循環気流と大風量によって花粉の多い季節でも空気をすばやくリフレッシュする。8畳の部屋なら約11分で清浄でき、最小20デシベルの静音運転で夜間も気にならない。
天板は木目調でインテリアに馴染み、置くだけでスマホを充電できるワイヤレス機能も搭載。異物検出機能により、発熱や水濡れによる感電の心配もない。空気質は4色のライトで一目で確認でき、10色のムードライトは好みに合わせて調整可能。光センサーが夜間は自動で消灯し、静かに運転を続ける。
自動モードではVOCを検知して風量を自動調整し、省エネ運転を実現。スマートスピーカーやアプリと連携すれば、音声操作やスケジュール設定、フィルター寿命の確認まで行える。暮らしに寄り添いながら、空気も空間も心地よく整えてくれる一台だ。
