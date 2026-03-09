「何でも願いを叶える」と言われたのに望んだのは役に立たない“ほお袋”…!?予測不能な人生を描いた不思議な物語【作者に訊く】
幼いころ、神様への願いごとで「ほお袋」を手に入れた少女。特に役立つわけでもないおまけのような特徴は、人生を左右する冒険の入り口だった――!?
フィビ鳥(@fibi_dori)さんの創作漫画「ハムガールの冒険」は、ハムスターのようなほお袋を持つ少女の半生を辿る短編作品。ほかの人にはないほお袋を持て余す主人公と、そこに価値を見出してくれた恋人との出会いを描く……と思いきや、2人目の恋人はまさかの反政府組織の一員。読者の予想をことごとく裏切るジェットコースターのような展開と、主人公の数奇な運命に、X(旧：Twitter)上で9.1万件を超えるいいねが寄せられた作品だ。
■思いついたキーワードをつなげて見えてきたストーリー
神様にお願いして手に入れたのは、ハムスターのような“ほお袋”。そんな奇妙な設定から始まる創作漫画「ハムガールの冒険」は作者のフィビ鳥さんによりX(旧：Twitter)に投稿され、予想を裏切る展開の連続と独特の読後感で読者の間で大きな反響を呼んでいる。
本作の発想のきっかけについて作者のフィビ鳥さんは、「普段から思いついたことをメモアプリにメモしているのですが、見返していたら『ほお袋のある女』という言葉があり、そこから漫画に起こしました」と語る。「ほお袋のある女」というキーワードを起点に自由に連想し、浮かんできたエピソードをつなぎ合わせる形で物語を組み立てていったという。「並べると脈絡みたいなものが見えてきたので、あとはそれに沿ってエピソードを足して、1つの物語にしました」と制作過程を振り返ってくれた。本作では普段の作品よりもシンプルな絵柄を選んでいるそうで、「身構えず気軽に読んでほしかったので、絵柄を軽くしました。現代ものの漫画を描くときは、軽めの絵柄を選ぶことが多いです。」と制作意図を明かしてくれたフィビ鳥さん。さらにコマ割りにも工夫を加えており、「横長のコマを多めに使いました。今まで使い方がわかっていなかったんですが、長台詞のときとか、メリハリをつけたいとき役立つことに気づきました」と語る。
タイトルと冒頭部分からは予測できない、奇妙でありながらどこか人間味のある人生を描いた「ハムガールの冒険」は、読者に強い余韻を残す作品だ。
取材協力：フィビ鳥(@fibi_dori)
