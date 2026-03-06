¡ÚÀ¾Í§¤ÎºÇ¿·¥Á¥é¥·¡Û¥Ý¥Æ¥Á84±ß¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥®¥ç¡¼¥¶214±ß¡ª¤µ¤é¤ËPB¾¦ÉÊ¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ô3·î12Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡ÖÀ¾Í§¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î12Æü¤«¤éÆü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢´ØÅì·÷¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥é¥·¤«¤é¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¿©ÉÊ¤ä¤ª²Û»Ò¤ËÃíÌÜ
¡Ö½Õ¤Î¹Ô³Ú¡×¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£½µ¤ÏÎäÅà¿©ÉÊ¤ä¤ª²Û»Ò¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¡ü¥«¥ë¥Ó¡¼ ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥¤¥Ã¥×¥¹ ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡¿¥³¥ó¥½¥á¥Ñ¥ó¥ÁÌ£ ³Æ45g¡Ú84±ß¡Û
¡üµµÅÄÀ½²Û µµÅÄ³Á¤Î¼ï 6ÂÞµÍ¡Ê180g¡Ë¡Ú247±ß¡Û
¡üÌ£¤ÎÁÇ ¥®¥ç¡¼¥¶¡Ê12¸Ä¡Ë¡Ú214±ß¡Û
¡üÆüËÜ¥Ï¥à ¤¢¤é¤Ó¤¥½¡¼¥»¡¼¥¸ ¥ß¥Ë¥Ô¥¶¡Ê3Ëç¡Ë¡Ú279±ß¡Û
¡ü¥Ñ¥¹¥³ ¤ä¤ï¤é¤« ËÌ³¤Æ»¥ß¥ë¥¯¥í¡¼¥ë¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¥í¡¼¥ë¡Ú106±ß¡Û
¤Þ¤¿¡¢¿å»º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀÉÊ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
3·î6Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¥È¥é¥¦¥È»É¿ÈÍÑ¡ÊÍÜ¿£¡¦²òÅà¡Ë¤¬100g¤¢¤¿¤ê430±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢9Æü¤«¤é12Æü¸Â¤ê¤Ç¡¢´³Êª¡¦¤Ä¤±µû¡Ê³Æ3Ëç¡¦3ÀÚ¡Ë¤¬³Æ421±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¤¤º¤ì¤â³÷ÅÄÃæ±ûÅ¹¡¦À¾°ìÇ·¹¾Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
PB¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤¬116±ß¡ª
À¾Í§¤ÎPB¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡×¤Ï°ìÉô¾¦ÉÊ¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¡Ö³¤Ï·¤Î»Ý¤ß¤¬¤·¤ß¤¿¾®³¤Ï·Å·¤½¤Ð¡×¤Ï³Æ116±ß¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¥½¥Õ¥È ¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¡×¤Ï193±ß¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤â¥Á¥é¥·¤ò»²¹Í¤Ë¡¢À¾Í§¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë