¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤è¤Í¡Ä¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ß¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Î²ñÏÃ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¡×¤ÎÀ¼¤â¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å¥¿ìµÒ¤Ï¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤ÆÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬²óÁ÷Ãæ¤Ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç°û¤ßÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤«¤éÍí¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¤½¤Ð¤ÇÓÒÅÇ¤·¤¿µó¤²¶ç¡¢¡ÖÃæ¤Ç¤ÏÅÇ¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥º¥«¥º¥«¤È¾è¼Ö¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¹Ô¤Àè¤òÌä¤¦¤È¡Ö¥Æ¥¥È¡¼¤ËÁö¤Ã¤Æ¡£Ä«¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÄÂÁö¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤òÈ¯¼Ö¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
ËÜºî¡Ø¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤Æ·ù¤À¤è¤Í¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ä¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×ÊÔ½¸Éô¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWebÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ËÆÉÀÚºîÉÊ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¡¦¹õ¤¦¤ë¤ê(@kuro_ururi)¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¹õ¤¦¤ë¤ê¤µ¤ó¤ËÆÀ°Õ¤ÊÌ¡²è¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥ó¤¬¸½¼Â´ó¤ê¤Ç¡¢´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ·Ï¤¬¹¥¤¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤¿¿ÍÊª¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â½Å¤¤²áµî¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡È¥â¥Æ¤Ê¤¤¡É¤À¤È¤«¡È²ñ¼Ò¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤Ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëºîÉÊ¡Ø¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤Æ·ù¤À¤è¤Í¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤â¿´¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡È¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê½ý¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÃÊÌ¤Ë½Å¤¤²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÃ¯¤·¤â¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦½ý¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÜºî¤Ë¤Ï¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹õ¤¦¤ë¤ê¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î½÷À¤È¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤ËÁÆ¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎËÁÆ¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤¢¤È¤«¤éÉÕ¤±Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬½÷¤Î»Ò¤Ë¿å¤òÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅâÆÍ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¿å¤òÅÏ¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÆþ¤ì¤¿¤¯¤ÆËÁÆ¬¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï°¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¼«ÈÎµ¡¤Ç¿å¤òÁª¤Ö¿Í¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
»ä¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎYouTube¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯´Ñ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¥Æ¥¹¥È¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤Ç¡Ö¿å¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤Å¸³«¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·²¾¤Ë¡¢¤¿¤ÀËÜÅö¤Ë¿å¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¿å¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤ªÁ°¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯·ùÌ£¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ê¡Ä¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¼ºÎø¤Î½ý¤ò¿´¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥é¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¼ñÌ£¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ç¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤ÇÎý½¬¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¹¥¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍß¤è¤êÁê¼ê¤Î¹¬¤»¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¿Í´Ö¤Î³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤µ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃË¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤´¤ÈËº¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·¤¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì·½â¤Ç¿Í´Ö½¤µ¤ò¤Ë¤¸¤ß½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥³¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÉ¤Ë±Ç²è¡Ø°¦¤Î±²¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¾®¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤¥³¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºî¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬½÷¤Î»Ò¤òÎå¤Þ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç°ì¿Í¾Î¤¬¡Ö¥ª¥ì¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤â»Å»ö¤òÎ¥¤ì¤ÆÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¡Ö¤É¡Á¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿!!¡×¤È¸À¤¦¸«³«¤¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½÷¤Î»Ò¤¬³¹¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢Ìë¤ÎÅ¹¤Î´ÇÈÄ¤È¼ÖÆâ¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¹õ¤¦¤ë¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÆÉÀÚºîÉÊ¤Î¡Ø¥Ï¥í¡¼ÂÞ¤Î¥Í¥º¥ß¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¹õ¤¦¤ë¤ê¤µ¤ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¡ÈÈà»á¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¡É¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤ÈÍ·±àÃÏ¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½÷¤Î»Ò¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½÷¤Î»Ò¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢½éÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä!?¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ´10¥Ú¡¼¥¸¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¹õ¤¦¤ë¤ê(@kuro_ururi)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¡Ø¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤Æ·ù¤À¤è¤Í¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ä¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×ÊÔ½¸Éô¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWebÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ËÆÉÀÚºîÉÊ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¡¦¹õ¤¦¤ë¤ê(@kuro_ururi)¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¹õ¤¦¤ë¤ê¤µ¤ó¤ËÆÀ°Õ¤ÊÌ¡²è¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥ó¤¬¸½¼Â´ó¤ê¤Ç¡¢´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ·Ï¤¬¹¥¤¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤¿¿ÍÊª¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â½Å¤¤²áµî¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡È¥â¥Æ¤Ê¤¤¡É¤À¤È¤«¡È²ñ¼Ò¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤Ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëºîÉÊ¡Ø¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤Æ·ù¤À¤è¤Í¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤â¿´¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡È¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê½ý¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÃÊÌ¤Ë½Å¤¤²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÃ¯¤·¤â¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦½ý¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÜºî¤Ë¤Ï¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹õ¤¦¤ë¤ê¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î½÷À¤È¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤ËÁÆ¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎËÁÆ¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤¢¤È¤«¤éÉÕ¤±Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬½÷¤Î»Ò¤Ë¿å¤òÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅâÆÍ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¿å¤òÅÏ¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÆþ¤ì¤¿¤¯¤ÆËÁÆ¬¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï°¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¼«ÈÎµ¡¤Ç¿å¤òÁª¤Ö¿Í¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
»ä¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎYouTube¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯´Ñ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¥Æ¥¹¥È¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤Ç¡Ö¿å¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤Å¸³«¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·²¾¤Ë¡¢¤¿¤ÀËÜÅö¤Ë¿å¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¿å¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤ªÁ°¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯·ùÌ£¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ê¡Ä¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¼ºÎø¤Î½ý¤ò¿´¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥é¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¼ñÌ£¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¹ÔÆ°¤Ç¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤ÇÎý½¬¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¹¥¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍß¤è¤êÁê¼ê¤Î¹¬¤»¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¿Í´Ö¤Î³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤µ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃË¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤´¤ÈËº¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·¤¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì·½â¤Ç¿Í´Ö½¤µ¤ò¤Ë¤¸¤ß½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥³¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÉ¤Ë±Ç²è¡Ø°¦¤Î±²¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¾®¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤¥³¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºî¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬½÷¤Î»Ò¤òÎå¤Þ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç°ì¿Í¾Î¤¬¡Ö¥ª¥ì¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤â»Å»ö¤òÎ¥¤ì¤ÆÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¡Ö¤É¡Á¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿!!¡×¤È¸À¤¦¸«³«¤¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½÷¤Î»Ò¤¬³¹¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢Ìë¤ÎÅ¹¤Î´ÇÈÄ¤È¼ÖÆâ¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¹õ¤¦¤ë¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÆÉÀÚºîÉÊ¤Î¡Ø¥Ï¥í¡¼ÂÞ¤Î¥Í¥º¥ß¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¹õ¤¦¤ë¤ê¤µ¤ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¡ÈÈà»á¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¡É¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤ÈÍ·±àÃÏ¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½÷¤Î»Ò¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½÷¤Î»Ò¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢½éÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä!?¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ´10¥Ú¡¼¥¸¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¹õ¤¦¤ë¤ê(@kuro_ururi)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£