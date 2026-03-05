宮里藍や関根勤・麻里親子も来場！パシフィコ横浜でゴルフの祭典「JAPAN GOLF FAIR 2026」が過去最大規模で開催
アジア最大級のゴルフ体験イベント「JAPAN GOLF FAIR 2026」が、2026年3月6日(金)〜8日(日)の3日間、パシフィコ横浜で開催される。開催60周年を迎える今年は、出展235社・617コマと過去最大規模。宮里藍プロや有村智恵プロをはじめ総勢60名以上のプロ・ゲストが来場するほか、スペシャルアンバサダーに就任した関根勤さん・関根麻里さん親子のトークセッションなど、見どころ満載の3日間となる。
【画像】60周年記念スペシャルアンバサダーを務める関根勤さん、関根麻里さん
■60周年で過去最大規模！235社・617コマが横浜に集結
1966年にスタートし、今年で開催60周年という節目を迎えるジャパンゴルフフェア。最新ギアやサービスの展示に加え、ここでしかできない体験やオリジナル限定アイテムの購入など、毎年多くのゴルフファンが集まるアジア最大級のゴルフ体験イベントだ。
注目すべきは、その規模感。出展社数は昨年比110%の235社、展示コマ数は同115%の617コマと、いずれも過去最大を更新。海外企業も7カ国34社が参加し、国際色豊かな顔ぶれがそろう。前回の来場者数は5万人を超えており、今年はさらにそれを上回る勢いだという。
今回は、老若男女が同じフィールドで楽しめる“生涯スポーツ”の代表格として「100年ゴルフ」をコンセプトに掲げ、「ファン」「ヘルス」「テック」「トレンド」の4つのテーマで構成。最新クラブの試打体験からプロのトークショー、ゴルフフィットネス、AI活用の最新テクノロジー、トレンドファッションまで、初心者から上級者まで幅広く楽しめる内容になっている。
■関根勤＆麻里の親子アンバサダーが初日に登壇！“ゴルフ愛”トークは必見
60周年を象徴するスペシャルアンバサダーに就任したのが関根勤さんと娘の関根麻里さんだ。初日の3月6日(金)11時からは、オープニングイベントとして二人による開幕宣言に続き、トークセッションを実施。“ゴルフ愛”あふれる勤さんから麻里さんへ、世代を超えて楽しめるゴルフの魅力が語られる。
さらに、麻里さんが勤さんに教わりながらゴルフに挑戦する一幕も。マスターナビゲーターとしてプロゴルファーのタケ小山さんが加わり、多彩な知見でトークを盛り上げる。MCは山本潤さんが務め、和やかな雰囲気のステージになりそうだ。
■宮里藍、有村智恵ら60名以上のプロ・ゲストがトークショーやレッスンを展開
3日間を通じて会場を訪れるプロ・ゲストは、なんと総勢60名以上。宮里藍プロ、宮本勝昌プロ、有村智恵プロといったレジェンドから、菅沼菜々プロ、松田鈴英プロ、藤田光里プロなど現役ツアーで活躍する選手まで、豪華な顔ぶれがそろった。
2日目の3月7日(土)には、宮里藍プロ・宮本勝昌プロらによる「TEAM BRIDGESTONEスペシャルトークショー」がメインステージで開催。キャリアを通じた勝負の裏側や、印象に残る試合のエピソードなど、ここでしか聞けない話が飛び出す貴重な機会となるはずだ。
最終日の3月8日(日)には菅沼菜々プロとタレントの山内鈴蘭さんのトークショーのほか、元プロ野球選手の内川聖一さんや元競泳日本代表の田中雅美さんが登壇するミズノブースのイベントも。日替わりでプログラムが変わるので、公式サイトで事前にスケジュールをチェックしておくのがおすすめだ。
■最新ギアの試打からゴルフファッションまで、“見る・買う・体験する”が充実
見どころは、プロのステージイベントだけではない。会場では、主要メーカーの最新クラブを実際に打てる試打体験コーナーや、トーナメントコースを再現したシミュレーションゴルフで飛距離や寄せを競うチャレンジコーナーなど、来場者が参加できるコンテンツが充実している。
ゴルフをもっと長く続けたい人には、日本ゴルフフィットネス協会監修の「ゴルフボディケア」体験セミナーや、ケガ防止のための体づくりを学べるコンディショニングイベントが用意されている。さらに、日本プロゴルフ協会・日本女子プロゴルフ協会の協力によるワンポイントレッスンも実施され、初心者や未経験者も気軽に参加可能だ。
トレンド好きなら、最新ゴルフファッションをライブで披露するファッションショー＆ブランドマーケットも見逃せない。気に入ったアイテムは会場内やオンラインでそのまま購入できるのもうれしいポイント。女性ゴルファー向けには「デジタルクイズラリー＆大抽選会」も開催され、対象ブースのクイズに答えると抽選で賞品がもらえる。
ゴルフファンはもちろん、これからゴルフを始めてみたいという人にとっても、その魅力を丸ごと体感できる3日間。今週末は、60年の歴史を誇るアジア最大級のゴルフの祭典を、みなとみらいで楽しんでみてはいかがだろうか。
JAPAN GOLF FAIR 2026(ジャパンゴルフフェア2026)
会場：パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)
＜第一会場＞1F 展示ホール(BtoCコーナー)
＜第二会場＞2F アネックスホール(BtoBコーナー)
会期：
＜第一会場＞2026年3月6日(金)・7日(土) 10時〜18時／3月8日(日) 10時〜17時
＜第二会場＞2026年3月6日(金)・7日(土) 10時〜18時 ※8日(日)の開催はなし
入場料：前売券1000円／当日券1500円／通し券2000円
※18歳未満、学生は無料
※前売券には会場内で使える1000円分のクーポン付き
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
