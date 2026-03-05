柴犬まみれのお泊まり会！柴犬はちくんの家に、実家のイヌトモ“Q”が遊びに来た
表情豊かで愛らしい柴犬のはちくんを主人公に、青森県での何気ない日常を切り取った映像が人気のYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」。毎日20時に更新されている動画は“素材のよさ”を活かしたシンプルな編集で、肩肘張らずにゆるく楽しめると好評！2026年3月現在で、チャンネル登録者数はなんと28万人以上を誇っている。そんな「はちくん」の家に、実家に住む柴犬のQちゃんがお泊まりにやってきて、家の中は柴犬3匹でにぎやかに。そこで、そんなお泊まり会の様子をチャンネルを運営するママさんに聞いてみた！
【写真】離れてそっと様子を窺うはちくんの“なんとも言えない”表情
--パパさんのご実家で飼われている柴犬のQちゃんについて教えてください。はちくんとは仲良しなんですか？
【はちくんママ】Qちゃんは、はちより1歳年下の女の子です。我が家を建てている間、半年ほど実家に居候させてもらっていた時期がありまして、そこではちと仲良くなりました。
はちは自分も柴犬のくせに、柴犬に強い苦手意識を持っているので(笑)。Qちゃんと仲良くなるのも少し時間がかかりました。Qちゃんは、はちのことを男の子だと認識しているためか、はち相手には遠慮気味なところがあります。食が関わると、Qちゃんのほうが前に出ますけどね(笑)。とはいえ、この2人(匹)が喧嘩することは全然ありません。
それよりも、はちの妹分であるいちごとQちゃんの相性が悪くて、小さいころからバチバチやっています。大きな喧嘩になることはありませんが、女同士で張り合っている感があるんですよね(笑)。そういうとき、はちはいつも逃げるように2人(匹)から離れて様子を見ています。女性陣にはタジタジなはちです(笑)。
--Qちゃんが、はちくんの家にお泊まりしに来ることはよくありますか？
【はちくんママ】家族の予定に合わせてたまに来てくれていて、去年は長く泊まっていた期間もありました。私たちも実家に行くことは多いので、泊まりでなくてもよく顔を合わせています。以前、私たちは新潟県に住んでいましたが、そのころはあまり顔を合わせることもできなかったので、そのあたりは同一市内に引っ越してよかったと思っています。
--Qちゃんがお泊まりに来た際、はちくんは遠くから様子を見ていました。いつもこんなふうにマイペースな感じなのでしょうか？
【はちくんママ】今回はいちごが先に行ってしまったので、女同士のバチバチを避けて遠くにいたのかもしれません。いつもなら一緒にお出迎えに行きますが、いちごの全力疾走についていけていませんでしたね(笑)。
--散歩コースはだいぶ雪が溶けたように見えましたが、少し歩きやすくなりましたか？
【はちくんママ】かなり歩きやすくなりました。歩道もしっかり除雪されて、道路も乾いている部分が増えました。ただ、気温が高くなったので、雪の上は危なくてあまり通れなくなりましたね。その代わり、普段散歩道にしている農道も除雪されて、車があまり通らない道でも散歩できるようになり、快適になりました。
--ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
