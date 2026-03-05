皇居千鳥ヶ淵の夜桜ライトアップや「千代田のさくらまつり」が今年も開催！人気アニメとのコラボスタンプラリーなどのイベントも
「皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ」が桜の見頃にあわせて3月下旬〜4月上旬に開催される。また、桜の名所・千鳥ヶ淵を中心に各所で春の催しを展開する「千代田のさくらまつり」を、2026年3月5日(木)〜4月22日(水)まで開催する。
2026年は、皇居外苑和田倉噴水公園で実施する「CHIYODA SAKURA OPENING LIVE」を皮切りに、人気アニメ作品『わたしの幸せな結婚』とコラボレーションしたスタンプラリー、ガイドと巡る周遊ツアー、約100店舗が参加するお得なキャンペーンなど、春の街歩きを楽しめる多彩な企画を実施。千鳥ヶ淵ボート乗船では、人気のボート乗船を確約する「スマートチケット」を今年も事前販売。また、毎年恒例の「皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ」も行われる。
■皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ
長さ約700メートルの桜の名所、「千鳥ヶ淵緑道」の桜並木がライトアップされる。LED電球を使用した環境配慮型のライトアップに加え、千代田区が推進する地方連携による再生可能エネルギー供給の仕組み「Eサイクルちよだ」を活用し、ライトアップに使用した電力のCO2排出をカーボンオフセットによりゼロに。
皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ
期間：3月下旬〜4月上旬
場所：千鳥ヶ淵緑道
アクセス：東京メトロ半蔵門駅5出口から徒歩約5分、または九段下駅2出口から徒歩約5分
■人気の千鳥ヶ淵ボート乗船を確約！今年も事前購入制「スマートチケット」を販売
例年多くの乗船希望者で行列ができる、大人気のボート乗船。事前に乗船を確約できる「スマートチケット」が販売される。好きな日時のチケットを事前購入すれば、当日並ばずに乗船可能だ。購入者にはノベルティのプレゼントも。
事前購入制「スマートチケット」
販売開始：3月10日(火)ごろ
購入方法：「千代田のさくらまつり」特設サイト内の「ボート乗船」ページより購入可
対象期間：夜桜ライトアップ期間中
販売料金：1時間1万2000円※1艘につき3人まで乗船可
決済方法：クレジットカード
【千鳥ヶ淵ボート場】
場所：三番町2先
営業時間：9時〜19時30分(千鳥ヶ淵ライトアップ期間中)
■伝統芸能とマルシェを楽しめるオープニングイベントを和田倉噴水公園にて開催
さくらまつりオープニングイベント「CHIYODA SAKURA OPENING LIVE」は、日本の春の訪れや桜の美しさを大切にしてきた日本人の文化を、千代田区観光協会文化観光大使「禮」による特別なパフォーマンスとともに、国内外の来場者に向けて発信。
千代田区観光協会文化観光大使「禮」による和楽器演奏や舞に加え、青森県田子町の「田子神楽」、山梨県早川町の「南アルプス白鳳太鼓演奏」を披露。また会場内では、ステージプログラムに加え、来場者が気軽に立ち寄って楽しめる「日本で最も美しい村」連合に加盟する地域による物産販売や体験ブースなどを予定。家族連れや観光客が楽しめる内容となっている。
和田倉噴水公園 オープニングイベント「CHIYODA SAKURA OPENING LIVE」
日時：3月5日(木)11時〜15時
場所：和田倉噴水公園(東京都千代田区皇居外苑3-1)
内容：伝統芸能ステージ、地域PR・物産販売ブース、体験ブースほか
出演：千代田区観光協会文化観光大使 禮(REI)、青森県田子町、山梨県早川町
出店：青森県田子町、栃木県那珂川町小砂、山梨県早川町、長野県中川村、長野県原村、兵庫県香美町小代、徳島県上勝町、熊本県南小国町
参加費：無料
「千代田のさくらまつり」では、まだ桜が咲いていない時期にも楽しめるイベントやお得なキャンペーンなど、お花見だけではないさまざまな企画を用意している。
■アニメ『わたしの幸せな結婚』コラボスタンプラリー「春の都ちよだの桜結いめぐり」
人気アニメ作品『わたしの幸せな結婚』とコラボレーションしたスタンプラリー「春の都ちよだの桜結いめぐり」を開催。千代田区内に設置された5カ所のスタンプラリーポイントを巡り、街歩きを楽しみながらスタンプを集めよう。すべてのスタンプを集めると、ゴールとなる千代田区観光案内所にて参加ノベルティがもらえる。各ラリーポイントに設置されたキャラクターの等身大パネルとの写真撮影も楽しもう。
千鳥ヶ淵でお花見を楽しむ主人公の美世・清霞2人の描きおろしイラストを使用した、特別グッズも販売する。A４クリアファイル(販売価格440円)と2層式アクリルパネル(90×90ミリ)(1430円)の2種を用意。千代田区観光案内所で3月11日(水)より販売スタートするので、チェックしてみて。
千代田のさくらまつり×『わたしの幸せな結婚』コラボスタンプラリー「春の都ちよだの桜結いめぐり」
開催期間：3月11日(水)〜4月22日(水)
参加費：無料
所要時間：約1時間
スタンプ・台紙設置場所：飯田橋サクラテラス、エキュートエディション、飯田橋、東京大神宮、九段会館テラス、国立公文書館、千代田区観光案内所(ゴール)
※参加ノベルティはなくなり次第終了
「千代田のさくらまつり」期間中には、ほかにも桜・春を感じるバラエティ豊かなイベントが開催される。周遊謎解き宝探し「ワテラストレジャー〜隠された秘宝〜」(ワテラス)や、千代田のさくらまつりコラボ御朱印(区内 各神社)、全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり(東京古書会館・神田小川広場)など、特設サイトでチェックしよう。
■春の飲み歩きチケット「Kanpai Kanda Ticket」で神田の街をもっと楽しむ
東京・神田エリア周辺の飲食店約50店舗が参加、「日本の酒」と店主こだわりの肴をお得に飲み歩きできる「Kanpai Kanda Ticket」が開催。今年は、日本各地の蔵元と街の店主が共演する新たなプロジェクト「KANDA THE CRAFT ―呑む、江戸の文化が醸す街―」のひとつとして初開催され、「日本酒・焼酎・泡盛・みりん」の魅力を味わいながら、新たなお店との出合いを楽しめる。
Kanpai Kanda Ticket
開催期間：3月下旬〜5月末(予定)
販売価格：6000円、500円×13チケット(6500円分)
参加店舗：神田エリア、周辺の飲食店 約50店舗
■周遊ツアー「千代田よりみちTrip」で今年もよりみち！
さくらまつりを楽しんだあとに、ちょっと足を延ばして、周辺スポットへガイドが案内してくれる回遊ツアーを催行。さまざまなバリエーションのツアーで、“よりみちさんぽ”を満喫しよう。
■「千代田よりみちTrip」概要
出発場所：千鳥ヶ淵緑道内「さくら観光案内所」ほか
実施期間：千鳥ヶ淵ライトアップ期間中※日時によってコースが異なる
参加費：ツアーによって異なる
おもなツアー：九段下よりみちツアー(日・英)、市ヶ谷よりみちツアー(日・英)、皇居東御苑ツアー(英)など
実施団体：千代田区観光ガイドネットワーク参加3団体ほか
所要時間：約60分〜90分
■千代田のさくらまつり×観光大使リラックマ オリジナルグッズ発売
千代田区観光協会の観光大使であるリラックマのオリジナルグッズが販売される。新商品として、観光大使の半纏を着たおでかけぬいぐるみ「キイロイトリ」が、3月17日(火)より千代田区観光案内所にて発売。
千代田区観光協会の観光大使であるリラックマは、2026年で就任5周年を迎えた。アニバーサリー企画として、リラックマのデザインマンホールを設置。また、「リラックマスタンプラリー」も絶賛開催中。千代田区内の3つの施設に設置された6色のスタンプを集めると、千代田区の花さくらとリラックマたちのかわいいマンホール柄のオリジナル記念カードが完成する、街歩きが楽しくなる企画だ。
リラックマスタンプラリー
開催期間：1月21日〜5月20日(水)※台紙はなくなり次第終了
参加費：100円(記念カード台紙1枚)
スタンプ設置場所：千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエア
記念カード台紙受け渡し場所：千代田区観光案内所、KANDA SQUARE(POINT ET LIGNE、豊島屋酒店)
(C)顎木あくみ・月岡月穂／KADOKAWA／「わたしの幸せな結婚」製作委員会
(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
