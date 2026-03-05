「結婚なんてするんじゃなかったかな〜」妻からの要請を拒否し、家族を邪魔者扱いするモラハラ夫【作者に聞く】

「結婚なんてするんじゃなかったかな〜」妻からの要請を拒否し、家族を邪魔者扱いするモラハラ夫【作者に聞く】