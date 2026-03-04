「付きあっている人はいるの？」年上社員から突然の質問...正直に答えると【ありえない勘違い】をされて...！？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！今回は、コンビニでアルバイトをする女性が経験した、困った出来事のお話。職場の年上社員と交わした何気ない会話が、思わぬ方向へ転がっていきます。
いつも通りに働いていたバイト先のコンビニで起きた、ある日の出来事
地元のコンビニで働いていたときの話です。職場には、いつも気さくに話しかけてくれるひと回り以上年上の社員の先輩がいます。普段は仕事の引き継ぎや世間話をする程度の関係で、特に深い関わりはありません。
ある日のシフト中、休憩室で偶然その先輩と2人きりになるタイミングがありました。和やかな雰囲気で雑談をしていると、先輩から突然「今、付きあっている人はいるの？」と尋ねられました。
少し困惑しましたが、職場の人からのよくある質問だと思い、「今は誰もいませんよ」と正直に答えました。
すると先輩は少し身を乗り出し、「じゃあ、どんな人がタイプなの？」と深掘りしてきました。私は適当にその場をやり過ごそうと、「そうですね、包容力のあるオトナな人が好きかもしれません」と返答。
些細な言葉選びが引き金に？年上社員のありえない勘違いが炸裂
その「オトナな人」という言葉が、どうやら先輩のなかで大きな勘違いを生んでしまったようで、急にうれしそうな表情を浮かべ、「なるほどね、やっぱり年上が好きなんだね！」と言い始めたのです。
私が否定する間もなく、彼は「若い男って頼りないもんな。俺みたいに人生経験が豊富な方が安心できるでしょ？」と、なぜか自分を猛アピール。空気が一変し、私はただただ戸惑うばかりでした。
そしてついに、先輩の口から耳を疑うような言葉が飛び出しました。「俺とかどうかな？ 年上だし、包容力もあると思うんだけど」と、まさかのアプローチを受けてしまったのです。冗談かと思いましたが、先輩の目は本気でした。
ただの世間話が、信じられない方向へ発展してしまい、私は完全に言葉を失ってしまいました。上手く断る言葉も見つからず、休憩室には気まずくて重たい沈黙だけが流れていきました。
そして、このあと衝撃展開に...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部