「付きあっている人はいるの？」年上社員から突然の質問...正直に答えると【ありえない勘違い】をされて...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！今回は、コンビニでアルバイトをする女性が経験した、困った出来事のお話。職場の年上社員と交わした何気ない会話が、思わぬ方向へ転がっていきます。

地元のコンビニで働いていたときの話です。職場には、いつも気さくに話しかけてくれるひと回り以上年上の社員の先輩がいます。普段は仕事の引き継ぎや世間話をする程度の関係で、特に深い関わりはありません。

ある日のシフト中、休憩室で偶然その先輩と2人きりになるタイミングがありました。和やかな雰囲気で雑談をしていると、先輩から突然「今、付きあっている人はいるの？」と尋ねられました。

少し困惑しましたが、職場の人からのよくある質問だと思い、「今は誰もいませんよ」と正直に答えました。

すると先輩は少し身を乗り出し、「じゃあ、どんな人がタイプなの？」と深掘りしてきました。私は適当にその場をやり過ごそうと、「そうですね、包容力のあるオトナな人が好きかもしれません」と返答。