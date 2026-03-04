遊び心を爆発させる時計！四角い文字盤の【スウォッチ】の腕時計がAmazonで好評販売中‼さりげない上級おしゃれを楽しもう‼
心躍るユニークをあなたの手首に‼スクエア型の文字盤が目を引く【スウォッチ】の腕時計がAmazonで好評販売中‼いつものコーデにスパイスを！
「ハイ・デザイン」「ハイクオリティ」「リーズナブルプライス」を3つのキーワードとし、普遍の人気を獲得するブランド・スウォッチから、スクエア型の腕時計が登場！バイオ由来素材のエッジトゥエッジグラスが特徴のBIOCERAMICのスクエア型ウォッチケースは、ウォッチのミックスインデックスをサイドから眺める楽しみを与えてくれる。
「【スウォッチ】腕時計 WHAT IF…BEIGE? ワット・イフ…ベージュ? What if SO34T700」はスクエアダイヤルには暗闇で光る針をあわせ、3時位置には曜日と日付表示窓を配した腕時計だ。裏蓋のプリント入り電池カバーには、ブルーフェイスが特徴的なこのベージュのスクエアウォッチのヒントとなったモデルの1つが描かれている。
このダイヤルを引き立てているのが、バイオ由来素材を使用した一体型ストラップだ。革新的で幾何学的なデザインは、まさに従来の常識の枠から飛び出したものといえよう。
特徴であるミニマルなスクエアケースでは、レトロな雰囲気と現代的なセンスを融合。普段使いからビジネスカジュアルまで、幅広いシーンにマッチする時計である。
お届けは開いた瞬間からワクワクするような専用の箱で。見るたびに毎日を少し心躍るものにしてくれるような、特別な腕時計である。
