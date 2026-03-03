コンパクトサイズで楽しさ全開♪小さくても迫力の乗り心地！【ラングスジャパン】リップスティックデラックスミニはプレゼントにも♪Amazonで今すぐチェック！
リップスティックデラックスミニは加速やカーブを楽しみながら、単なる遊びで終わるだけでなく体幹トレーニング、バランス感覚を付けることに役立つ。身体全体でバランスをゆったり乗る乗り方は特に体幹が鍛えられる。足だけ動かして乗る乗り方は後方ウィールのすり減りが速い。ウィールを交換して、前輪と後輪の高さを一定にしよう。
【高性能パーツ搭載】トーションバーやキャスターはアルミ素材。デッキはハニカム構造(ハチの巣構造)にする事で耐久性をそのままに軽量化。衝撃吸収材(ダンパー)搭載で振動を吸収し安定感ある走行を可能に。
【ABEC-7ベアリング採用】摩擦抵抗が少ないため乗りやすくスピードも楽しめる。
【サイズ】デラックスミニは大人から子供まで楽しめるサイズ。本体サイズ：(約)幅680x高さ120x奥行220mm／重量：(約)2kg／耐荷重：79kg
