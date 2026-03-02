スヌーピーやミッフィーたちの刺しゅうトートバッグが登場！この春は“かわいい”を連れて歩こう
春のおでかけシーズンが近づくと、持っているだけで気分が上がるバッグが欲しくなるもの。今回は、服飾雑貨メーカーの川辺株式会社が展開する、「PEANUTS(ピーナッツ)」「ミッフィー」「ムーミン」の刺しゅうを贅沢にあしらったトートバッグを紹介しよう。
【写真】ピーナッツや他のキャラクター、全部のデザインをチェック！
■ファン心をくすぐる「フライング・エース」デザインも
まず紹介するのが、PEANUTSの「刺しゅうバッグ」(6050円)。カラーは3色で、レッドは犬小屋の上に乗ったパイロット姿のスヌーピー「フライング・エース」をフィーチャー。吹き出しの「CURSE YOU, RED BARON!」というおなじみのセリフも刺しゅうで再現されており、コミックの世界観がそのままバッグに。鮮やかなレッドベースなので、シンプルなモノトーンコーデのアクセントとしても映える。
カーキは、チャーリー・ブラウン、スヌーピー、ルーシー、ライナス、ペパーミント パティなどピーナッツ・ギャングが刺しゅうで表現されている。落ち着いたカーキベースなので、カジュアルからきれいめまで幅広いコーデに合わせやすい。
さらに、ブラックベースで「ジョー・クール」の4コマ漫画をデザインしたタイプも。1971年に初登場したエピソードがそのままバッグになっており、コレクター心をくすぐられる。
開閉部にファスナーが付いているので、電車やバスなど混雑した場所でも中身が見える心配がない。サイズは約W45×H36×D20センチとたっぷり入る大きさで、普段のお買い物はもちろん、旅行のサブバッグとしても重宝しそうだ。
■同シリーズにはミッフィー、ムーミンも
同じシリーズからは、ミッフィーとムーミンの刺しゅうバッグも登場している。価格・サイズはピーナッツと同じ各6050円、約W45×H36×D20センチ。
ミッフィー の「刺しゅうバッグ」(6050円)は3種類の展開。ディック・ブルーナの絵本の表紙をイメージした「ミッフィーとプレゼント」(グリーン)と「ミッフィー冬帽子」(グレー)の2タイプに加え、ミッフィーやボリスなどブルーナ作品の動物たちの顔がずらりと並んだキャメルカラーのデザインも。絵本の世界をそのまま持ち歩けるようなかわいさで、どれを選ぶか迷ってしまいそう。
ムーミンの「刺しゅうバッグ」(6050円)は、コミックスに登場する名場面を繊細なラインタッチで表現。ライトブルー、グレー、ピンクベージュと落ち着いたマットカラーがベースで、大人っぽく持てるのが魅力。リトルミイやムーミンママ、スノークのおじょうさんなどおなじみのキャラクターが描かれている。
これらのアイテムは、川辺オンラインショップですでに販売中。百貨店・専門店のハンカチ売場でも2026年2月下旬より順次販売予定(店舗により発売日が前後する場合あり)。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) Mercis bv
(C) Moomin Characters(TM)
