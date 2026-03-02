多数派になるのは嫌！銃を向ける強盗には立ち向かい、警察からの感謝状は拒否！「逆張り」魂のマイノリティガールが人気【作者に訊く】
ヒットしているものを見ると、思わず興味が湧いてしまうのが人の常。逆に「人気だから嫌い」「流行りに乗ってるっぽくて嫌」とマジョリティを毛嫌いし、マイノリティを愛する人々もいる。今回はそんな「逆張り」に命を懸ける女子高生を主人公にした「逆張りギャグ」の漫画を紹介したい。この漫画を描いたウエダマサヒロさん(@marchin0415) は、本作「マイノリティガール」で秋田書店の第9回「NEXT CHAMPION」奨励賞を受賞。先日も、SNSで公開した筋肉マンガ「除霊ビルダー」がバズって話題になるなど、いま注目の新人作家だ。
本作「マイノリティガール」は、必ずマイノリティを選ぶことを信条とする女子高生を主人公にした漫画。本作を着想したきっかけについて、作者のウエダマサヒロさんは「雨が小雨のとき、周りの人が傘をさしていたら、僕も周りに合わせて傘をさしてしまいます。そのときにもし、全部の出来事に対して『逆張りをするような奴』がいたらおもしろいんじゃないか、それもかわいい女の子がやっていたら、そのギャップでさらにおもしろくなるのでは？という感じで着想しました」と話す。
「人気だから嫌い」「流行りに乗ってるっぽくて嫌」とマジョリティを毛嫌いし、マイノリティを愛する「逆張り」。ウエダさんは、自分を「マイノリティ」だと感じた瞬間について「スマホの文字を打つとき、僕はキーボードのローマ時入力で打っているのですが、周りの友人は皆フリック入力で打ち込んでいます。それを知った際に『俺って少数派なんだ…』と思いました(苦笑)」と打ち明ける。
主人公の「逆張り」っぷりは、雨の日に傘をさしている人と、ささない人を数えるため、双眼鏡と手持ちのカウンターを使うほど徹底している。ときに嫌われがちな「逆張り」だが、本作の主人公のように命を懸けるほど徹底した「逆張り」は清々しくもある。スピード感のある展開とギャグの切れ味が心地よい本作をぜひ読んでみて！
取材協力：ウエダマサヒロさん(@marchin0415)
