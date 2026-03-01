部屋干しでもニオわない。頼れる洗浄力のコンパクトモデル【東芝】の洗濯機がAmazonに登場中‼
Wシャワーで奥まで浸透。ムラなくまっ白に洗い上げる洗濯機【東芝】の洗濯機がAmazonに登場中‼
東芝の洗濯機は、2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる「Wシャワー洗浄」を搭載した全自動洗濯機だ。繊維の奥まで洗浄液が行き渡るため、ムラを抑えてまっ白に洗い上げる。浸透力と洗浄力を両立した、頼れる洗い心地が魅力だ。
部屋干しの時間を短縮したいときには「部屋干しモード」が活躍する。脱水時間を延長し、風の力でしっかり水分を飛ばすことで、生乾きのニオイを抑えながら効率よく乾かせる。1キログラムの衣類なら約10分で洗える「スピードコース」も備えており、忙しい日でもサッと洗濯を済ませられる。
糸くずが捨てやすいカセット式フィルターや、最低水位12リットルの少量洗い、標準コースのすすぎ1回設定など、節水しながら使える工夫も充実している。丈夫で清潔なステンレス槽を採用し、毎日気持ちよく使えるのも嬉しいポイントだ。
使いやすさと洗浄力を両立し、日々の洗濯を軽やかにしてくれる一台となっている。
