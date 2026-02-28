【ホラー】「中に何かを閉じ込めてるってことでしょーー！」″何か″の気配を察知する愛猫と叫ぶ夫…何かが潜む家の恐怖【作者に聞く】
子供のころから文字や絵で補足しながら会話を楽しみ、やがて伝えたいことを頭の中で反芻するうちにそれを漫画として描くようになったという、キタハタエミ(@emi_kitahata)さん。Instagramやpixivにて、エッセイ漫画などを公開している。今回は、夫の見た幽霊シリーズから『黒くて怖くて大きいもの』をお届けするとともに、キタハタさんにこの作品に対する思いを聞いた。
本作「黒くて怖くて大きいもの」は、作者であるキタハタエミさんの夫の実体験をもとにした作品である。旦那さんがリビングで映画を見ようとした際、「パキパキ」という音が響き、「黒くて怖くてすっごいでっかいもの」の存在を感じた。恐怖のあまり動けずにいると、飼い猫のマロちゃんが前脚で家具を叩き、「それ」を追い払ってくれたのだ。キタハタエミさんが「それ」はお化けだったのかと聞くと、「そんなんじゃない」と否定する旦那さん。
実は、20代のころにも一度だけ同様の恐怖を味わったことがあるという。毎週通っていたコインランドリーへ向かう途中に、通るたび恐怖を覚える道があったそうだ。あるとき偶然、その原因と思われる空き家を見つけた旦那さんは、何かが見えたわけではないが、幽霊やお化けといった言葉では片づけられない恐怖を感じる。そしてまた別の日に友人と共に再度その家を訪れると、ドアの外側には何枚ものお札が貼られていることに気づき、そのときばかりは恐怖心のないはずの友人も一気に顔色を失ったのだという。
身震いしながら語る旦那さんに、キタハタさんが「それがどうしたのか」と問いかけると、旦那さんは、お札が外側に貼られているということは「中に何かを閉じ込めてるってことでしょーー！」と大声をあげる。そしてまた、そのそばでは再びマロちゃんが家具を「タンッ」と叩くのであった…。
最後に、キタハタさんは「夫はこの空家で感じた気配が今までの人生で一番怖かったそうです。不穏な空気の発信源がその空家と気づく前は、近くを通るたびに視線を感じていたと言っていました」と裏エピソードを明かしてくれた。
画像提供：キタハタエミ(@emi_kitahata)
