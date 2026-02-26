若者は知らない！MDって何？「結構かたいな」とケース破壊!!″世代間のズレ″が生んだ爆笑エピソード【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「次回も元気に来てくれるかな？」とマイクを差し出されたら、反射的に「いいとも！」と答えてしまうのは、どの世代までだろうか？当たり前だと思っていたことが、世代が変わると違う捉え方や状況になっている。それがジェネレーションギャップだ。今回は、しろやぎ秋吾(@siroyagishugo)さんのひとこと体験談より「ジェネレーションギャップを感じた時」 をお届けする。
普段は怖い話をメインに描いている作者のしろやぎ秋吾さん。本作「ジェネレーションギャップを感じた時」は、一転して"おもしろさ"を前面に押し出した作品である。「テレビのバラエティ番組の再現VTRが好き」と語るしろやぎさん。再現VTRのように短いエピソードをテンポよく描くことにこだわり、「ひとこと体験談」シリーズでも、さまざまなテーマを通して読者がいろいろな感情になれる作品を目指しているという。しろやぎさんはX(旧Twitter)やブログでフォロワーから寄せられた体験談をもとに漫画を描いており、本作もその1つである。
反響が大きかった回として挙げたのは、その2の「MDの話」である。MDを使ったことがある世代にとっては"あの形のまま使うもの"という当たり前の認識がある一方、触れたことのない世代には中に円盤が入っているように見え、開けられるものだと誤解してしまう。その思い込みから壊してしまうというズレが、読者の笑いを誘ったようだ。
ネタ選びの基準について尋ねると、「共感しやすい話、ちゃんと伝わりそうな話を選んでいる」と語る。フォロワーから寄せられる体験談の中から、読者が思わずうなずける題材を選び取り、身近な体験に潜む小さなズレや驚きを丁寧に拾い上げている点が、本シリーズの魅力につながっている。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：しろやぎ秋吾
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。