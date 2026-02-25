【お客様は外国人】英語力ゼロの店員が“oh”と “yeah”で乗り切る綱渡り接客！ノリと勢いと度胸に拍手【作者に聞く】
接客業をしていると、思いがけない出会いが突然訪れる。雑貨店で働くオムニウッチーさん(@omni_uttii821)が体験したのは、英語がほとんど聞き取れない状態で始まった“ノリと雰囲気”頼みの接客劇だ。カバンを見ていた客に「鏡はこちらにありますよ」と声を掛けた瞬間、返ってきたのは流暢な英語。まさかの展開に、売り場は小さなパニック状態へ突入する。
声を掛けた相手は外国の人だった。見た目だけでは判断が難しいアジア系の客で、突然の英語に一瞬ひるみながらも、会話は止められない。聞き取れたのは「メイドインジャパン」という単語のみ。「日本製かどうかを聞かれているのかな？」と推測し、そのまま接客を続けていく。
「take it」「keep it」といった断片的な言葉から、「欲しいけど他も見たいから預かっておいて、って意味かも？」と大胆解釈。正解かどうかはわからないまま、勢いだけで売り場を進んでいく様子は、まさに即興コントのような空気感だ。
■突然始まる長文トーク 返せるのは“oh”と“yeah”だけ
客はどうやら“日本製”に強いこだわりがある様子。切子細工や日本茶をすすめてみると、突然の長文英語が炸裂する。身振り手振りは大きく、リアクションも派手。しかし意味はほぼ不明。オムニウッチーさんは終始「oh」「yeah」を駆使しながら、なんとか場をつなぐことに成功する。理解できているかどうかより、会話を止めないことが最優先。そんな現場のリアルが、コミカルに描かれている。
■英語ができなくても伝わるものはきっとある
読者からは「グッドとナイスとサンキューで乗り切っています」「英語は単語を拾えば何とかなるけど、それ以外の言語は本当に困る」といった共感の声が寄せられている。中国語の客に対して、知っている漢字を並べて筆談したという猛者エピソードも登場し、接客現場ならではの“あるある”が広がった。
海外では店員に無視されたり、オーダーが通らないという話も耳にするが、どうにか意思疎通を図ろうとする姿勢こそが接客の本質なのかもしれない。タイトルには「英語力ごみカス店員」とあるが、読者からは「よく対処している」「一生懸命で素敵な接客」と応援の声が多数届いている。ノリと勢いで乗り切った1日の顛末は、笑いながらもどこか温かさを残すエピソードである。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
