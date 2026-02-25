【事故物件】出ると噂のアパートに住んでみたが何も出ない→しかし写真にはばっちり写る本物の霊に恐怖【作者に聞く】
マルオ(@f90c89d79366434)さんのデビュー作『事故物件住んでみた(笑)』は、有名な事故物件に入居した霊感ゼロのルポライターが、次々と起こる怪奇現象を強引にポジティブ解釈するホラーコメディだ。本作は「ホラー×笑い」という新感覚のスタイルで、多くの読者の心をつかんでいる。
■霊感ゼロが招く温度差の笑い
ライターの津辺陽は、仕事のネタを探すために「出る」と噂のアパートに住み始める。入居初日から不穏な空気が漂い、試しに撮影した写真には本物の霊がはっきりと写り込んでいた。ところが、津辺にはその姿が全く視えない。
所属する出版社の編集長に写真を送ると、相手には霊が視えているため激しく怯えられるが、津辺自身は不吉な予兆を感じて困惑するだけだ。視えないせいで「ネタにならない」と住み続けることを決意するが、霊感のなさが恐怖を笑いに変えてしまうのである。
■ポジティブ解釈が招く悲喜劇
次第に霊的現象はエスカレートし、津辺の身辺には災難が相次ぐようになる。周囲を無数の霊が取り囲んでいるにもかかわらず、彼はすべてを前向きに捉えてしまう。最終的には最大級の不幸が襲いかかるが、本人だけが原因に気付かないという、まさかの展開が続く。
作者のマルオさんは、本作を描いたきっかけについて「以前投稿したホラーギャグ漫画のウケがよかったので、同じノリで描こうと考えた」と語る。読者からは「ルポライターシリーズで連載してほしい」との声も上がっており、マルオさんは「革新的なネタが浮かんだら、続きを描くかもしれない」と期待を寄せる。津辺の身に降りかかる怪奇現象と、それをスルーする鈍感力の対比から目が離せない。
取材協力：マルオ(@f90c89d79366434)
