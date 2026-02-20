やわらかな色と、やさしい履き心地。季節に寄り添う【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
スエードの風合いが足元を彩る、心地よさをまとった一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、やわらかなカラーコンビネーションに、季節に馴染む毛足の短いスエードを組み合わせた「574」のウィメンズモデルだ。落ち着いた色合いと上品な素材感が足元にやさしい印象を与え、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいデザインに仕上がっている。
ミッドソールとアウトソールはクッション性とグリップ性に優れ、歩き出しから着地まで快適な履き心地を提供する。
長時間の外出でも疲れにくく、日常使いにぴったりの一足だ。
季節感のある素材とニューバランスらしい安定した履き心地が融合し、毎日のスタイリングに自然と溶け込むモデルとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
