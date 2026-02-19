¡Ú¸¶ºî²þÊÑ¡Û¤Ê¤¼¼Â¼Ì²½¤Ï¡ÈÊÌÊª¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¼ç±éÇÐÍ¥¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¡Ö¥Ð¡¼¥¿¡¼ÏÈ¡×¤¬Á´¤Æ¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¡©¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Î°Ç¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö¼Â²È¤¬ÉÏË³¤Ê¤Î¤Ë»ÍÇ¯À¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡¢Ã»Âç¤ËÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¸ÀÆ°¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÊÑ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¢¤ë²ñµÄ¼¼¡£µÓËÜ¤ò°Ï¤àÀ©ºî¿Ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ò¡ÖºîÉÊ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÉ¿´Åª¤ÊÄ´À°¡×¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¸¶ºî¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢Ãø¼Ô¤¬ÀßÄê¤Ë¹þ¤á¤¿°Õ¿Þ¤¬ºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¤¡ÖÊÌÊª¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¼ç±é·èÄê¤¬Âè°ì¾ò·ï¡×¤ÇÏÄ¤àÀßÄê
X(µìTwitter)¤Ç7.7Ëü¤¤¤¤¤Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¤Ê¤¼¡È¸¶ºî²þÊÑ¡É¤Ïµ¯¤³¤ë¤Î¤«¤ÎÏÃ¡Ù¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î»×ÏÇ¡¢¤½¤·¤ÆÀ©ºî¿Ø¤¬¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄ´À°¤¬±²´¬¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Î¤ê¤Ð¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿µÓËÜ²ñµÄ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¼ç±éÇÐÍ¥¡×¤Î·èÄê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ËÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·èÄê¸¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÌò¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸¶ºî¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀÊÌ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¥Ð¡¼¥¿¡¼(Êú¤¹ç¤ï¤»½Ð±é)Ä´À°¤Ê¤É¤ÎÂç¿Í¤Î»ö¾ð¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤È»ëÄ°Î¨¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¸¶ºî¤â¤Î¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¤½¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ËÌµÍý¤ä¤êÇÛÌò¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÌÈºáÉä
¤µ¤é¤Ëº¬¿¼¤¤¤Î¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ°¹çÀ¤òµá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Î¡Ö²þÊÑ¡×¤À¡£µÓËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Ì¡²èÆÃÍ¤ÎÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÀßÄê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥á¥¹¤¬Æþ¤ë¡£ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö»ÍÂç¤«¤éÃ»Âç¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤À¡£À©ºî¥µ¥¤¥É¤ÏÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¡Ö¸¶ºî¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¸½¾ì¤È¤Î¡Ö°µÅÝÅª¤Ê²¹ÅÙº¹¡×
¤Î¤ê¤Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢CM¡¢TV¡¢±Ç²è¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÈÉý¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä´ÉÍý¿¦¡£¼Â¼Ì²½¤Î¸½¾ì¤ò¡Ö¾¼ÏÂ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÀº±Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¸¶ºî¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤«¤Ë¿´·ì¤òÃí¤°¡£¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤Îº¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÎ´À¹¡×¤È¡Ö¼Â¼Ì¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¡×¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Î¤ê¤Ð¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¼Â¼Ì²½¤Î¥â¥ä¤ê¤Î¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤Ï¡¢¼Â¼Ì²½¤ÇÊÌÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
