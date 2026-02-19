気分で選べる3WAY。いつでも「ちょうどいい一杯」を【タイガー魔法瓶】のコーヒーメーカーがAmazonに登場中‼
蒸らして、香って、広がる味わい。こだわりの一杯を手軽に【タイガー魔法瓶】のコーヒーメーカーがAmazonに登場!
タイガー魔法瓶のコーヒーメーカーは、レギュラードリップ、ドリップバッグ、ドリップポッドの3WAYに対応し、シーンに合わせて淹れ方を選べるコーヒーメーカーだ。ボタンひとつで抽出方法を切り替えられ、レギュラードリップではマイルドとストロングの2種類から濃さを選べるため、気分に合わせて味わいを調整できる。
レギュラードリップはスチームでしっかり蒸らしてから抽出する方式を採用し、コーヒー成分を引き出しやすい状態に整えてからドリップするため、香りとコクをしっかり感じられる仕上がりになる。カップ1杯分を直接ドリップできるようになり、ドリップバッグやドリップポッドと同じように、気軽に一杯を楽しめるのも魅力だ。
ドリップバッグはフック式・上置き型のどちらにも対応し、適切な温度と蒸らし時間で丁寧に抽出する。抽出量は140ミリリットルと180ミリリットルから選べるため、好みやシーンに合わせて使い分けられる。
一杯を手軽に、そして丁寧に淹れられる、使い勝手の良い3WAYコーヒーメーカーだ。
