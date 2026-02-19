「今日が締め切りの願書」を持ってきた親子!?「速達でも無理!!」今日中に届ける方法を聞かれ、郵便局員が提案したものは？【著者に聞く】
ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんのブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」に投稿があった視聴者さんからの話『今日が締め切り』を紹介するとともにゆきたさんに話を聞く。
■「今日が締め切りの願書」を「今日中に届けて！」と言う親子
1〜2月は、受験関係で忙しくなる郵便局。締め切り日の当日の朝に願書を持ち込んできた親子がいた。大阪市内から東京都内に「今日中に届けてほしい」という。しかし、「速達を使っても今日中の配達は無理です」というと、焦った様子でなんとかなりませんか？という。
「当日に届けるとなるとチャーター便くらいしか方法がないと思いますが、都合よく手配ができるかどうか分かりませんよね。それに大学の事務室が開いているうちに到着しないといけないでしょうから、仮にチャーターできても間に合うかどうかわからなかったと思います」と話すのは、作者のゆきたさん。
郵便局員さんは、「新幹線で持って行ってください」と提案。東京〜大阪間は高速を使っても7時間くらいかかる。「考えていないで、すぐに新幹線に乗ってください！」との提案にダッシュで東京へ向かったという。「郵便局員さんの判断とお母さんの努力によって、無事に願書は届けられたようです。受かるといいですねー」郵便局員さんの判断が功を奏したメイクドラマ。ブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」では、そんな日々の配達の奮闘が描かれている。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
