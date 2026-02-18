重ねなくても「あったか可愛い」コートに頼らずさまになる「1枚完結トップス」

重厚なコートなのか軽やかなジャケットなのか、羽織り方で難しいことは考えたくないから。新調したいのは、レイヤードに頼らずともさまになるトップス。１着で十分な存在感を放つアイテムを厳選してご紹介。







「中途半端な季節にいい」あたたかなボリューム感

１枚でしっかりとあたたかい、起毛感をまとった肉厚素材。ふんわりとした豊かな風合いが、親しみやすいムードをあと押し。







愛嬌のあるぽこぽこハート

アイボリーハートニット／Ungrid カジュアル派も着やすい、立体的に編んで表現された同色のハート。すそが締まった長すぎない着丈で、厚手ながらすっきり着られる。







ルーズサイズがしゃんとする肩パッド入り

ブルーニット／y YO パンツ／YANUK（カイタックインターナショナル） キャップ／Lack of Color（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） 着るだけで美しい、ずるっと感のないショルダーラインに補整。白みがかったブルーの発色がオーバーサイズのゆるみすぎをストップ。







コート手前のウールシャツ

グレーメルトンシャツジャケット／TODAYFUL（Life’s 代官山店） シャツとして１枚でも、羽織りとしても重宝するちょうどいい厚み。特徴的な配置のボタンが遊びに。前後差のある丈感も抜けづくりにひと役。







