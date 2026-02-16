µ®½ÅÉÊ´ÉÍý¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë³Ú¤·¤à¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡ÖTile¡×¤Î¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë¡Ö¸°¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖºâÉÛ¤ò¤É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¿Í¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¡ÖTile Mate(¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼)¡×¤È¡ÖTile ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯(¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼)¡×
¤½¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTile¡×(¥¿¥¤¥ë)¤«¤é¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬2026Ç¯2·î3Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï2024Ç¯¤Ë¿·¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢BluetoothÀÜÂ³ÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤äSOSµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¡£ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ÎÊ¶¼º¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¢£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤Ç»ý¤Æ¤ë¡ÖTile Mate¡×
¡ÖTile¡×¤ÏÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¿§¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡È¥«¥é¡¼Tile¡É¤ä¡¢µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¤½¤Î¡È¥«¥é¡¼Tile¡É¤ËÃ±ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä¤À¤±»î¤·¤¿¤¤¡×¡Ö»È¤¦¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¤½¤í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ø¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ¤Ê¬¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ä¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¡ÖTile Mate¡×¤Ï¡¢Â¦ÌÌ¤ÈÇØÌÌ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥í¡¼¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬ÇÛ¿§¤µ¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Îº¹¤·¿§¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢£¡È²ÈÂ²¤Î¸«¼é¤ê¡É¤â³ð¤¨¤ëµßÀ¤¼ç
¡ÖTile¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖLife360¡×¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Îµï¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸°¡¢ºâÉÛ¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¢»Å»öÍÑ¥«¥Ð¥ó¡¢Î¹¹ÔÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È°ÜÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê»ý¤ÁÊª¤Î¾õ¶·¤âÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¤ËÏ¢·È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤ò¥Þ¥Ã¥×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ïº£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ»È¤¦¤È¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¤Îµï¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ý¤ÁÊª¤Î¾ì½ê¤â°ì¤Ä¤Î¶¦Í¥Þ¥Ã¥×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²ÈÂ²¤Î¶¦ÍÊª¤ÎÏ¢·È¤¬¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤ò½õ¤±¹ç¤¨¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¸°¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¤¤Á¤ó¤È»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»Å»öÃæ¤Ë¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖLife360¡×¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡ÖSOS¥¢¥é¡¼¥È¡×µ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¶ÛµÞ»þ¤Ë¡ÖTile¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ê¤É¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÅº¤¨¤ÆÄÌÃÎ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖTile¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥È¥ì¥Æ¥¯¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Amazon¡¢Yahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËèÆü¤Î°Â¿´¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
