長野初上陸ホテル「モクシー松本」2027年開業へ 北アルプスの玄関口に全222室
【女子旅プレス＝2026/02/15】長野県松本市にモクシーブランドホテル初進出となる「モクシー松本」が、2027年度中に開業を予定。遊び心あふれるデザインと活気あるソーシャルスペースと、国内外の現代の旅行者が求める機能的な設備が計画されている。
【写真】モクシーブランド日本1号施設「モクシー東京錦糸町」の様子
「モクシー松本」は、JR松本駅から徒歩約5分の旧百貨店建物をリノベーションした全222室。マリオットが掲げる「地域に根ざした思慮深い成長」を象徴するこのホテルは、松本の歴史ある街並みと北アルプスの玄関口において、デザイン性と没入感のある新たな滞在体験を提案する。
同ホテルでは、スマートなデザイン、活気あるソーシャルスペース、テクノロジーを活用したゲスト体験など、モクシーならではの要素を導入予定。
ホテルの核となるのは、到着した瞬間に非日常へと誘う「モクシー・バー」だ。91席を備える賑やかな空間では、チェックインの手続きをしながらカクテルを楽しむという、ブランド独自の“到着体験”が待っている。
また、外出の多いゲストに向けたテイクアウト対応の「モクシー・キッチン＆ピックアップ」や、フィットネスルーム、セルフサービスのランドリールームなど、現代の旅行者の自由なスタイルに寄り添う設備も計画されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆マリオット系ライフスタイルホテル「モクシー」
◆松本中心部に「モクシー」が放つ新たなエネルギー
