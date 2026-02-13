¡Ö½÷¤Î»Ò°ì¿Í¤Çµ¢¤¹¤ï¤±¤Í¡¼¤À¤í¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÀäÀ¤¤ÎÈþ¾¯½÷¡¢Ãæ¿È¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¥ª¥¹¤ß¤Î¶¯¤¤¡Èµ³»Î¡É¤À¤Ã¤¿¡£17Ëü¿Í¤¬¶»¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿µÕÅ¾¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼Áü¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
Ã¯¤â¤¬¸«¹û¤ì¤ë²ÄÎù¤Ê´éÎ©¤Á¡¢³Ø¹»¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊÈþ¾¯½÷¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¶Ã¤¯¤Û¤É¡Ö¥ª¥¹¤ß¡×¤Î¶¯¤¤ÃË»Ò¤À¤Ã¤¿¡£»çÎÉ²Ï¤ß¤¢¤Ó(@akaiiii_001)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈþ¾¯½÷¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬·ã¤·¤¹¤®¤¿ÏÃ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆâÌÌ¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¡£¥Ò¥í¥¤¥ó°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÎÉ¤·¤È¤»¤º¡¢°µÅÝÅª¤Êµ³»ÎÆ»Àº¿À(¥Ê¥¤¥È)¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ç¡·î¸÷(¤¤µ¤é¤® ¤Ò¤«¤ë)¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¡¢¥Ñ¥ó²°¤Ç¶öÁ³¸÷¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Èþ¿Í¤¹¤®¤Æ¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷¤È¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¡£¤Æ¤Ã¤¤ê²È¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÁ°¤Ç¸÷¤¬ìû¤òÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤¬¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡Ö½÷¤Î»Ò°ì¿Í¤Çµ¢¤¹¤ï¤±¤Í¡¼¤À¤í¡£¤¢¤Ö¤Í¡¼¤¸¤ã¤ó¡×
¤µ¤é¤ê¤È¡¢¤·¤«¤·¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ýÄ´¡£½÷¤Î»Ò¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¤ò¼é¤ëÂ¦¡×¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¸÷¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃË¤é¤·¤µ¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·àÃæ¤ÎÈà½÷¤Î¿´Â¡¤â¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤È¹âÌÄ¤ê¡¢»ë³¦¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Î¶¦Â¸¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡È½÷¤Î»Ò¤ÎÌÜ¡É¤È¡ÈÃË¤Î»ëÀþ¡É
ºî¼Ô¤Î»çÎÉ²Ï¤ß¤¢¤Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢Ãæ¿È¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥¹¤ß¤Î¶¯¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£
¸÷¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò·Áºî¤ë¾å¤Ç¡¢ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌÜ¡×¤ÎÉ½¸½¤À¡£
½÷¤Î»Ò¤Ã¤Ý¤¤·Á¤ÎÌÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¤Î¤ÏÃË¤Î»ÒÆÃÍ¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÇ¾¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤º®Íð¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÀÆ°¤«¤é¤âÃË¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ýÄ´¤Ï¹Ó¤á¤ËÀßÄê¡£¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤ËÂÐ¤·¡ÖÆ±¤¸¥â¥ó¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ËÍß¾ð¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä²á·ã¤µ¤â¡¢Èà¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ñÌ£¤ÎXÅê¹Æ¤«¤éÏ¢ºÜ¤Þ¤Ç¡£¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë»çÎÉ²Ï¤ß¤¢¤Ó¤ÎÀ¤³¦
¸½ºß¤Ï¥¬¥ó¥¬¥óONLINE¤Ë¤Æ¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¤Ä¤¯¤â¤ÎËü½è¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î»çÎÉ²Ï¤µ¤ó¡£X(µìTwitter)¤Ç¤Ï¡¢º£²óÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸÷¤Î¡ÖÂç³ØÀ¸ÊÔ¡×¤ä¡¢ÊÌ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÏÃ¡×¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉÁ¤¯Ã»ÊÔ¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡£¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿·ë²Ì¡¢¸÷¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï´ûÂ¸¤Î¡ÖÃË¤ÎÌ¼¡×¤ä¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢¿·¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼Áü¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¿¼¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤¬Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§»çÎÉ²Ï¤ß¤¢¤Ó(@akaiiii_001)
