ビッグNが映える、70’sヘリテージを今にアップデートした一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
素材も色も楽しめる。足元から個性を引き出すユニセックスモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
このニューバランスのスニーカーは、70年代のニューバランスを代表するヘリテージレーシングシューズをベースに、現代的な感性で再構築した「MS327」だ。
印象的なビッグNロゴを大胆に配したデザインは、クラシックなランニングシルエットに新鮮な存在感を与えている。多様な素材とカラーを組み合わせたパッチワークのようなアッパーが、レトロでありながらモダンな雰囲気を演出し、足元をスタイリッシュに仕上げてくれる。
ユニセックスで楽しめるサイズ展開で、日常のコーディネートに取り入れやすいのも魅力だ。
クラシックなムードと現代的なデザイン性を絶妙に融合させた一足として、幅広いスタイルにフィットするスニーカーとなっている。
