¼º¸À¤äÏ¢È¯¤¹¤ë¥ß¥¹¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤â¹¶·â¤È´¶¤¸µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤ì¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¡©¼ÂÎã¤ÈÂÐºö¤òÉÁ¤¯¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¼«¿È¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÀ¤äÂÎ¸³ÃÌ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë½ÕÌî¤¢¤á(@AmeHaruno)¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â½¬Ãæ¡Ö¤Ï¤«¤ê¤Î¾å¤ËÊª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤òÉÁ¤¯¡£½ÕÌî¤¢¤á(@AmeHaruno)¤µ¤ó¤Î¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥ï¥±¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤è¤ê¡Öcase.04 ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¹¶·â¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë½ÕÌî¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¢£²¿ÅÙ¤âÃí°Õ¤µ¤ì¡Ö¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×Íý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤È¯Ã£¾ã³²
ÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¤ä¤é¤«¤·ÂÎ¸³¤ä¤½¤Î»þ¤Î»×¹Í²óÏ©¤Ê¤É¤òÌ¡²è¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥ï¥±¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤ËÉÁ¤¯½ÕÌî¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¡©¡×¡Ö¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×È¯Ã£¾ã³²¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£Åö»ö¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢½ýÉÕ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¡×¤À¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢µÕ¤ËÅÜ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯»¶¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎºÝ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©Åö»ö¼Ô¤Î»×¹Í²óÏ©¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¼þ¤ê¤È¤Î´Ø·¸¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ©ºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¼«¿È¡¢¼«Ê¬¤¬¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿·Ð¸³¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯ÉÁ¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À©ºî¤Î·Ð°Þ¤òÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤â¤È¤ËÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤Î»×¹Í²óÏ©¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼þ¤ê¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤È¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¹©É×¤ä¹Í¤¨Êý¡¢»Ù±ç¤ÎÁë¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊýÌÌ¤«¤é²þÁ±ºö¤ò¹Í¤¨¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌçÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÎ×¾²¿´Íý»Î¡¦¿´Íý³ØÇî»Î¤Ç¤¢¤ëÃæÅçÈþÎëÀèÀ¸¤Ë¤´´Æ½¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í×½êÍ×½ê¤ÇÃæÅçÀèÀ¸¤Î¥³¥é¥à¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼ÂÎãÊý¼°¤¬ËÜ½ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¡£
½ÕÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢Æó¼¡¾ã³²¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç8Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Å»öÃæ¤Ë¼ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¿Ò¤Í¤¿¤é¡ÖÅ¬Åö¤Ë¤Û¤«¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢YouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¡Ä¡×¤È¤¢¤¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÅ¬Åö¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¤³¤È¡×¤È¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÏÃ¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤òÉÁ¤¯¡£
¤Þ¤¿½ÕÌî¤µ¤ó¤¬¼Â½¬À¸¤Î¤È¤¡¢Êª¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤Ï¤«¤ê¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀºÌ©µ¡³£¤À¤«¤éÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×Áê¼ê¤ÏÃí°Õ´µ¯¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö¹¶·â¤µ¤ì¤¿¡×¤È»×¤¤¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¹¶·â¤È´¶¤¸¤ë¡×¤½¤ÎÇØ·Ê¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤ª¤«¤·¤¤ ¡×¡ÖÍ»ÄÌ¤¬¤¤«¤Ê¤¤ ¡×¡Ö¼«³Ð¤Ê¤¯¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö±³¤ò¤Ä¤¯ ¡×¤Ê¤É¡¢ASD¡¢ADHD·¹¸þ¤ÎÆÃÀ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿13¤Î¥±¡¼¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ã£¾ã³²¤Ç¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖÂ¾¿Í¤È¤ÏÈæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¡ØÅØÎÏ(¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë)¤ä²æËý¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·Çº¤ó¤À¤é¤¹¤°¤Ë¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÈ¯Ã£¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¼õ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤Ç¤â¡¢¿ÇÃÇ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤É¤ó°ò¤Å¤ë¼°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿Æ¤Ë¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢°ìÊâ°ìÊâ¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Â¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ÕÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
