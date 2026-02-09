¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÏ¢¤ì¤Æ¾¦ÃÌ¤Ë¹Ô¤¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤¢¤ê¤«¤Ê¤·¤«¡©¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÍî¤È¤·¡¢Æ±Î½¤Ë½¦¤ï¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¡ª¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
³ØÀ¸»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤ÀÆ±¿Í»ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëËÚ¶×»÷(@xxxhorocoxxx)¤µ¤ó¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤òÃæ¿´¤ËÌ¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈÄÌ¶Ð¤¹¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢Æ±Î½¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò½¦¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃ¡×¤òÅê¹Æ¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ë½¦¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿·Ð°Þ¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÚ¶×»÷(@xxxhorocoxxx)¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¤´¼«¿È¤â¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ºî¼Ô¤ÎËÚ¶×»÷¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì¸«¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤ÊÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»Å»ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈÄÌ¶Ð¤¹¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢Æ±Î½¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò½¦¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃ¡×¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËÚ¶×»÷¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜºî¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¹¥¤¤Ê¿Ívs¤½¤ì¤òµ¤Ì£°¤¬¤ë¿Í¡É¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¼ñÌ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤·ù¤¤¤ÏÉ¬¤º¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬(»°·Ã)vs¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¤¤¿¤¤¼«Ê¬(À¡Ìî)¡É¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î»°·Ã¤ÈÆ±Î½¤ÎÀ¡Ìî¤Ï¡¢Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¼ÔÆ±»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÁ´¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ý¤Ä¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ËÀµÄ¾¤ÊÀ¡Ìî¤Î»Ñ¤Ï¡¢»°·Ã¤¬¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Î½À¤é¤«¤¤ÉôÊ¬¤ò¥Á¥¯¥ê¤È»É¤¹¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ËÚ¶×»÷¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¿Í¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´Íý¤òºÙ¤ä¤«¤ËÉÁ¤¯ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ËÚ¶×»÷(@xxxhorocoxxx)
