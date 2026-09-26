【GU】40・50代が着こなす「プラダっぽい」ボーダーロンT！スタイリスト厳選メンズアイテム
ファッションスタイリストの黒田茜さんが運営するYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が、「【GU40・50代におすすめ！メンズも使えるトップス2選｜正直レビュー」を公開しました。動画では、大人の女性が取り入れやすいGUのメンズアイテム2点を、スタイリストならではの視点で解説しています。
1点目に紹介されたのは、一部店舗商品の「コットンボクシータートルネックT（長袖）ボーダー」。黒田さんは、ブラックとカーキの配色が「少しプラダっぽい」と評価し、大人でもおしゃれに着こなせるボーダー柄であるとおすすめしています。また、ハイネックがしっかりと立ち上がるデザインで、スタイリッシュな雰囲気を演出できるのも魅力。綿100%の肉厚なロンT生地が、本格的に寒くなる前の季節にぴったりだといいます。身長158cmの黒田さんは、すっきりと着こなすためにオンライン限定のXSサイズを選んでいます。
2点目は、「スウェットライクニットオーバーサイズセーター ST」。綿やナイロンなどを混紡し、スウェットのような肌触りでありながら、ニットの仕様できれいめなカジュアルスタイルを作れるのが特徴です。黒田さんが特に注目したのは、身頃の縫い目が前寄りになっている点。「脇線が前に寄っている分、胴体がすっきり見える」と、着痩せ効果を絶賛しています。さらに、ピンクやブルーの中間色は、手持ちのベーシックカラーに合わせやすく、さりげない差し色として活躍するとのこと。オーバーサイズ仕様のため、ジャストサイズで着たい場合はワンサイズ下げるのがおすすめだとアドバイスしています。
手頃な価格でおしゃれを楽しめるGUのメンズアイテムは、大人のデイリーユースに役立つ工夫が満載です。サイズ感や色選びのポイントを参考に、秋冬のワードローブに新しいトップスを加えてみてはいかがでしょうか。
1点目に紹介されたのは、一部店舗商品の「コットンボクシータートルネックT（長袖）ボーダー」。黒田さんは、ブラックとカーキの配色が「少しプラダっぽい」と評価し、大人でもおしゃれに着こなせるボーダー柄であるとおすすめしています。また、ハイネックがしっかりと立ち上がるデザインで、スタイリッシュな雰囲気を演出できるのも魅力。綿100%の肉厚なロンT生地が、本格的に寒くなる前の季節にぴったりだといいます。身長158cmの黒田さんは、すっきりと着こなすためにオンライン限定のXSサイズを選んでいます。
2点目は、「スウェットライクニットオーバーサイズセーター ST」。綿やナイロンなどを混紡し、スウェットのような肌触りでありながら、ニットの仕様できれいめなカジュアルスタイルを作れるのが特徴です。黒田さんが特に注目したのは、身頃の縫い目が前寄りになっている点。「脇線が前に寄っている分、胴体がすっきり見える」と、着痩せ効果を絶賛しています。さらに、ピンクやブルーの中間色は、手持ちのベーシックカラーに合わせやすく、さりげない差し色として活躍するとのこと。オーバーサイズ仕様のため、ジャストサイズで着たい場合はワンサイズ下げるのがおすすめだとアドバイスしています。
手頃な価格でおしゃれを楽しめるGUのメンズアイテムは、大人のデイリーユースに役立つ工夫が満載です。サイズ感や色選びのポイントを参考に、秋冬のワードローブに新しいトップスを加えてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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