【ギャグ漫画】住所特定でピザを送りつけられた男性!?犯人を突き止めようとする際の意外な行動に爆笑【作者に聞く】
【漫画を読む】住所特定でピザを送りつけられたが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に男性はピザの返品は考えていなかったについてもインタビューした。
ある日、知らない人から自宅に頼んでいないピザが届いて驚愕する男性。そして男性は「絶対に犯人特定してやるから待ってろよ！」などと言ってブちぎれる。男性は椅子に座ると、早速パソコンでセキュリティーチェックを始める。そして届いたピザを黙々と食べながら、必死にパソコンに向かうのであった…。
――男性は知らない人から送られたピザを平気で食べていましたが、返品は考えていなかったのでしょうか？
『考える前に手が伸びていた』といったところでしょうか。冒頭では彼は身に覚えがないのにも関わらず、自宅に届けられたピザを手に「気持ち悪りぃな」とその心境を吐露していますし、頭ではそのピザを食べるべきではないと認識していたと思います。しかし、彼もまた人間、気づいた時にはもうピザはその手中に収まっていたのでしょう。
■ワゴンセールの洋服
洋服を買いに来店した1人の男性。女性店員におすすめのカーディガンがないか聞くと、店員は「カーディガンですね」と言って店内のワゴンセールのところへ向かう。そしてワゴンの中をゴソゴソと漁り、おすすめのカーディガンを見つけて「こちらなんていかがですか？」と案内。その一部始終を見ていた男性は、「今ガッツリワゴンセールの中から取ってましたよね」と思わずツッコミを入れるのであった。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品を紹介した。ストレスを抱えていて最近あまり笑えてない人は、ギャグ漫画を読んでそのストレスを吹き飛ばそう！
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。