取り出してすぐ音楽。毎日を軽やかにするスマートイヤホン【エレコム】のイヤホンがAmazonに登場中‼
長く聴けて、片耳でも使える。自由度の高いワイヤレス体験【エレコム】のイヤホンがAmazonに登場!
エレコムのイヤホンは、運動中や移動中の屋外はもちろん、自宅やオフィスなどさまざまなシーンで使えるワイヤレスイヤホンだ。ヘッドホンを外さずに会話ができるため、話しかけられるたびに着脱する手間がなく、日常の動作がスムーズになる。
1回の充電で約7時間、付属の充電ケースを併用すれば最長22時間の連続再生が可能で、毎日1〜2時間の使用なら週に1〜2回の充電で十分だ。充電ケースはUSB Type‑Cポートを搭載しており、iPhoneやAndroidスマートフォンと同じケーブルで手軽に充電できる。
イヤホンは片側だけでも使用でき、状況に合わせて柔軟に使える。SiriやGoogleアシスタントなどの音声アシスタントに対応し、タッチセンサーで簡単に呼び出せるため、音楽の再生や音量調節も声で操作できる。初期登録後は自動でペアリングされ、ケースから取り出すだけですぐに音楽を楽しめる。
日常の使いやすさと快適さを追求した、頼れるワイヤレスイヤホンとなっている。
