【漫画】ママ友との会話に違和感…いつまでも独身気取りの夫をスカッと成敗！「夫もモラハラ気質かも」という声も【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
暴言を吐いたり、人格否定をしたり…相手に精神的苦痛を与えるモラハラ(モラルハラスメント)。これが起こる場面は職場や家庭などさまざまだが、夫によるハラスメントに悩む妻の声もSNSなどにあふれている。
そんな「モラ夫」を成敗するスカッと漫画『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』が注目を集めている。本作は、表向きは喫茶店として営業している「モラ夫解体屋」の力で夫を成敗し、新しい人生を踏み出す妻の姿を描くオムニバス作品。
シナリオを担当しているかうちさんによると、「スカッとした！」「そんな解体屋があれば、私も頼みたい」「『私の夫もモラハラ気質かもしれない』と思った」といった共感や気づきの声など大きな反響があったという。
モラハラを受けた経験がないという人も、スカッとできるストーリーを楽しむうちに、社会の見え方が少し変わってくるかもしれない。
■「声をあげる勇気のひとつに」という願い
「モラ夫解体屋」はモラ夫を見事に解体するストーリーが魅力だが、現実の問題だけに扱い方が難しい点もあるのではないだろうか。
「モラハラを受ける側の心情を丁寧に描くことを心がけています」とかうちさん。「モラ夫に同情する余地を与える描き方はしていません。モラ夫の悪質さをとことん描くよう工夫しています。スカッとする展開も、因果応報を意識した描写にすることで、より“ざまぁ感”が伝わるようにしています」。
心情の描き方や勧善懲悪な展開で、モラハラを受ける被害者へ寄り添った姿勢が本作の支持にもつながっている理由のひとつだ。
そして、かうちさんは「モラハラは今や夫婦間だけではありません」と語る。
「ハラスメントは、私たちの身近に潜んでいるものです。そんなとき、この作品を読むことで、声をあげる勇気のひとつになればと願っています。ぜひ、読んでみてください」と読者へのメッセージを送ってくれた。
モラ夫だけでなく、義両親、職場などとの関係でハラスメントに耐えている人はもちろん、関係に違和感を感じている人も、本作を通してそれが「モラハラかもしれない…」と現実に向き合うきっかけになるかもしれない。
取材協力：かうち(＠kauchi_writer)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。