【ホラー】存在したのか？一時的に異界が繋がった!?絶品「肉の煮物」に隠された答えなき恐怖にゾッとする【作者に聞く】
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)さんは、SNSを中心に漫画を公開している。2024年1月にX(旧Twitter)にて怪談漫画「肉の煮物」を投稿。あるお店で絶品の肉の煮物に出合い、店主に何の肉か尋ねる主人公。店主は答えてくれなかったが、あることがきっかけでその肉の恐ろしい正体を知ることになる。本作が誕生したきっかけや裏話などについて、色白ゆうじろうさんにインタビューした。
作者である色白ゆうじろうさんは「年末年始に延々と大好きなグルメドラマを見て過ごしていた」と振り返る。おいしそうな料理や食事シーンに強く魅了され、「自分もおいしい料理を漫画で描いてみたい。口の中でとろけるような『肉の煮物』とか…」と思い至ったことが、本作「肉の煮物」誕生のきっかけだという。さらに、色白さんは「肉の煮物風イラストを描くなら、いつものようにホラーなら思いつきそうだ。ホラーで肉を味わう話ならばと連想して、本作が生まれました」と制作の経緯を明かしてくれた。
作中では、主人公が体を切断された人影を見てしまうという描写が印象的だが、その人影は主人公にしか見えず、あまりのおいしさに「何の肉だろう」と執着した結果、犠牲者の怨念を呼び覚ました可能性があるという。一方、肉に執着しない人々は「何かおいしいね」と盲目的に味わうだけとのことだ。
その安くておいしい肉の入手経路については、「年配の夫婦に直接調達は難しい」とし、「然るべきところから仕入れているのかもしれない」と、肉を卸す存在が明確に描かれているわけではないものの、作中の描写からは、そうした存在が背後にあるかのように感じ取れる。
また、再訪時に店が売地になっていた理由は不明だが、「元々そんな店は存在しなかったのか」「一時的に異界が繋がっていたのか」など、真相は闇の中だという。
最後に、色白さんは「珍妙な怪奇世界を楽しんでいただけましたら、恐悦至極です。怪奇漫画やエッセイ漫画、グルメ漫画などたくさんお話を描いていきますので、引き続き楽しんでいただけるとうれしいです」と読者へメッセージを残してくれた。ぜひホラー好きには読んでもらいたい。
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
