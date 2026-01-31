【実話】父親が再婚して家族に見捨てられた娘!?壮絶な彼女の過去を知って同情してしまう彼氏の決断【作者に聞いた】
【漫画を読む】壮絶な過去を打ち明ける彼女だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかから『夜逃げ屋日記』の65話を紹介するとともに、作者に友人から彼女の壮絶な過去を聞いたときの気持ちについても伺った。
りささんからの夜逃げに失敗したが、豚ランド君はその後りささんに浮気されて別れることになったという。豚ランド君はごく一般的な家庭で育ったことを話すと、りささんは「ウチはブーちゃんの家族とは全然違うよ」と言う。
両親は家にいないことが多く、毎日一人で冷たいご飯を食べていたという。そのうち母親は帰って来なくなり、父親は再婚して弟が生まれた。中学を卒業すると家からりささんのものが全部捨てられ、家を追い出されてしまう。それから一人で生きてきたと話してくれた。
豚ランド君はりささんの生い立ちを聞いて、りささんも苦しんでいたのかと複雑な気持ちになる。けれどずっと隣で話を聞いていた宮野は、「りささんはどう考えても間違っている！」と言う。
りささんの荷物は昨日引っ越し業者に送ってもらい、今忘れ物がないか1人で見てもらっているという。そして家の近くでりささんを見つけ、豚ランド君は車から降りて「りぃちゃん！」と声を掛けた。けれど、りささんが振り向くことはなかった。
その後、2人が豚ランド君の家に行くと、家の中がぐちゃぐちゃに荒らされていた。2人は家の状態を見て驚くばかりであった。
――りささんの家庭環境はかなり複雑だったようですね。豚ランド君からりささんの生い立ちを聞いたとき、宮野さんのお気持ちをお聞かせください。
率直にまずジョーさんの予想が完璧に的中したことに驚きました。そして思ったのは結局りぃちゃんの親が、りぃちゃんにやったこと。それが回り回って豚ランド君を傷つけているとも取れるわけで、間接的に豚ランド君を傷つけているのはりぃちゃんの親とも考えられると思いました。親が子に与える影響の凄まじさ。幼少期に落とした暗い影が大人になっても付きまとい続けて、本人の人生を狂わせるというのは、罪深いことだなと思いました。
『夜逃げ屋日記』は待望の第5巻が発売され、作者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現している。夜逃げ屋に興味や関心がある人は、この機会にぜひ読んでほしい！
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。