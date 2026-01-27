「スワロフスキー（Swarovski）」が、2026年バレンタインデーコレクション「Charming Love」を発売した。全国のスワロフスキー店舗および公式オンラインストアで取り扱っている。

同コレクションは、クリエイティブディレクター ジョバンナ・エンゲルバート（Giovanna Battaglia Engelbert）が手掛け、「喜びあふれる愛」を表現したプレイフルなスタイリングを提案している。

アイテムは、ハートやラブロック、アローといったモチーフをチャーミングに再解釈。チャーム（1万1000〜5万9400円）や、ネックレス（1万8700〜14万8000円）、ブレスレットやバングル（1万8700〜2万9700円）などのアクセサリーを揃える。

「Charming Love」のキャンペーンヴィジュアルには、グローバル・ブランドアンバサダーのアリアナ・グランデ（Ariana Grande）を起用。店頭をはじめ、動画やソーシャルメディア、デジタルプラットフォームなどに登場するという。

