雨も雪も弾いて、足をあたたかく保つ。北欧発、冬を快適にする【モズ】のブーツがAmazonに登場中‼
軽量で歩きやすい。さらに可愛らしいショート丈デザインで冬のおしゃれを楽しむ【モズ】のブーツがAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
モズのブーツは、北欧・スウェーデンブランドならではの機能性とデザイン性を兼ね備えた一足。
強撥水・防水仕様で雨や雪をしっかり弾き、雪の日も安心して履ける。底裏には防滑加工を施し、濡れた路面でも安定した歩行をサポートする。
ショート丈の可愛らしいデザインは、冬のコーディネートに取り入れやすく、軽量設計で足運びもスムーズ。
クッション性のある中敷とソールが衝撃を緩和し、長時間の歩行でも快適さを保つ。防寒性にも優れ、冬の外出を安心で楽しくするウィンターブーツ。
