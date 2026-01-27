¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡õ¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¡¢¥Ô¥ó¥°¡¼¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ä¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ÎPOP UP¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÃæ¡ª¸ÂÄêÆÃÅµ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
2026Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Î³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¡¢¥Ô¥ó¥°¡¼¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤È¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢£¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¡õ¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¡×¤ÎPOP UP¤ò¿·É´¹ç¥öµÖ¤Ç³«ºÅ¡ª¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢µþ²¦¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó ¿·É´¹çµÖÅ¹4³¬¤Ë¤Æ¡ÖGaspard et Lisa POP UP SHOP¡×¤È¡ÖPeter Rabbit(TM) POP UP SHOP¡×¤¬Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¿Íµ¤³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£·×40¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¡¢Îß·×200ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë³¨¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿§»È¤¤¤¬Âç¿Í¤Î½÷À¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¡×¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼³¨ËÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¡£2026Ç¯¤Ïºî¼Ô¥Ó¥¢¥È¥ê¥¯¥¹¡¦¥Ý¥¿¡¼À¸ÃÂ160¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¹ØÆþÆÃÅµ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Ï3300±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¤Ï1500±ß°Ê¾å¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢3300±ß°Ê¾å¤Ç¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
Gaspard et Lisa POP UP SHOP¡õPeter Rabbit(TM) POP UP SHOP
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¡Á2·î23Æü(½Ë)¢¨2·î18Æü(¿å)¤Ï¿·É´¹çµÖ¥ª¡¼¥ÑµÙ´ÛÆü
³«ºÅ¾ì½ê¡§µþ²¦¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó ¿·É´¹çµÖÅ¹4³¬
¢£¡Ö¥Ô¥ó¥°¡¼¡×¡õ¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÂ¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¡ª¸ÂÄê¥Ý¡¼¥Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê¡¢¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó ¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼Å¹¤Ë¤Æ¡ÖPINGU(TM) POP UP STORE¡×¤È¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬Æ±»þ³«ºÅÃæ¤À¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×(1300±ß)¤ä¡Ö¤â¤³¤â¤³¥é¥°¥Þ¥Ã¥È¡×(2640±ß)¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å´Ì¡×(660±ß)¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ô¥ó¥°¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£ºÅ»ö¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥°¡¼¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¯¤¸¡×(1²ó1500±ß)¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥°¡¼¾¦ÉÊ¤ò3300±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥Ý¡¼¥Á¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤ÎÍèÅ¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«Ãæ¡£¥¨¥ë¥â¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥ó¥°¡¼¤ä¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡¢Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
PINGU(TM) POP UP STORE¡õ¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Á2·î23Æü(½Ë)¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï18»þ¤Þ¤Ç
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó ¥¢¡¼¥È¥Þ¥ó Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼Å¹
¢£ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ¤Ç¤â¡Ö¥Ô¥ó¥°¡¼¡×POP UP¤ò³«ºÅÃæ¡ª¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥Ý¡¼¥Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤ê
ÀºÊ¸´Û½ñÅ¹ ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹¤Ç¤â¡¢2026Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç¡ÖPINGU(TM) POP UP STORE¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£Ê¸¶ñ¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤â3300±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥Ý¡¼¥Á¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀéÍÕÊýÌÌ¤Î¿Í¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
PINGU(TM) POP UP STORE
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Á2·î23Æü(½Ë)
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÀºÊ¸´Û½ñÅ¹ ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹(ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÂÀÅÄ2ÃúÌÜ5¡Ý1)
¢£Âçºå¡¦ºæ¤Ç¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅÃæ¡ª
´ØÀ¾¤Ç¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅÃæ¡£TSUTAYA BOOK STORE ¤é¤é¤Ý¡¼¤Èºæ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥§¥¢¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡¢ËèÆüÍú¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤¤·¤²¼¤Ê¤É¡¢¥¨¥ë¥â¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¡£
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¥Õ¥§¥¢
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü¡Á2·î17Æü(²Ð)
³«ºÅ¾ì½ê¡§TSUTAYA BOOK STORE ¤é¤é¤Ý¡¼¤Èºæ(ÂçºåÉÜºæ»ÔÈþ¸¶¶è¹õ»³22¡Ý1 ¤é¤é¤Ý¡¼¤Èºæ1³¬)
¤½¤ì¤¾¤ì³«ºÅ´ü´Ö¤äÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£½µËö¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
(C) 2026 Anne Gutman ¡õ Georg Hallensleben / Hachette Livre
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ¡õ Co.,2026
(C)2026 JOKER.
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
