大阪の食文化と人間ドラマを描いた漫画『ナニワめし暮らし』の作者であるはたのさとしさん(@hatanosatoshi)。たちのぼる湯気や香りを感じるような、緻密な描写が特徴だ。

漫画『味わいの京』は京都を舞台に、新人編集者である小園ひよりの目を通してグルメや文化、そして彼女の成長を描く作品。

今回は、「石清水八幡宮」について。神秘的な参道や国宝に指定される本殿、そして休憩に立ち寄りたいグルメなどを紹介する。









■厄除祈願にご利益あり「やわたのはちまんさん」















京都府八幡市の男山に鎮座し、“やわたのはちまんさん”として親しまれる石清水八幡宮。厄除けや必勝を願う多くの参拝者でにぎわう。平安時代に創建されたこの社は、日本三大八幡宮のひとつとして、源氏や織田信長といった時の権力者たちからも篤く敬われてきた。

最大の見どころは、国宝に指定されている豪華絢爛な本殿。徳川家光が再建した「八幡造」の建築美や、随所に施された精緻な彫刻には目を見張る。作中でカメラマンの勝間さんが注目したのも納得だ。

毎年1月15日からは1年の安寧を願う「厄除大祭」が開催され、正月三が日さながらに参拝者でにぎわう。最終日の19日には前年の古いお札やお守りを焚き上げる焼納神事が行われ、その炎で清められた厄除餅が先着1000人の参拝者にふるまわれる。

9月に行われる「石清水祭」は、年間100以上行われる祭典の中でも最も重要とされ、日本三大勅祭のひとつに数えられる。

参拝には、京阪石清水八幡宮駅から参道ケーブルを利用するのが定石だが、参道を歩くのも一興。山上の清浄な空気が日常に忙殺された心を清めてくれる気がする。

石清水八幡宮

住所：京都府八幡市八幡高坊30

TEL：075-981-3001

南総門開閉門時間：6時〜18時

石清水八幡宮参道ケーブル

運賃：大人片道300円、往復600円、小児片道150円、往復300円

※平日、土曜・休日すべて8時10分〜18時15分まで15分間隔で運転

石翠亭

住所：京都府八幡市八幡高坊30

TEL：075-982-3757

営業時間：平日11時〜16時、土・日曜10時〜

定休日：木曜定休(定休日は変更になる可能性あり)

やわた走井餅老舗

住所：京都府八幡市八幡高坊19

TEL：0120-76-0154(フリーダイヤル)、075-981-0154

営業時間：9時〜17時30分(LO17時)

定休日：月曜日(祝日の場合は翌日休)

駐車場：4台

ライター＝鳴川和代

