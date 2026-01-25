【このマナーはアリ？】「俺、子ども好きなんだ」と見知らぬ赤ちゃんの頬をツンツン…彼女が別れを決意した瞬間【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→彼氏の行動に「ありえない！」と彼女は言うが…
価値観の違いに気づいた瞬間、好きだった気持ちが一気に冷めていく。そんな切なくもリアルな心理を描いた、ゐさん(@irk_hrk)の漫画『百年の恋も冷める瞬間』の中から、反響の大きかった2つのエピソードを紹介する。
【漫画】本編を読む
■「子ども好き」アピールの落とし穴
ある日、2人で散歩しているとベビーカーに乗った赤ちゃんに遭遇した。「俺、子ども好きなんだよね」と言う彼は、「かわいいー」と近づき、そのまま赤ちゃんのほっぺをツンツンと触ってしまった。 一見、子煩悩で優しい姿に見えるかもしれない。しかし、彼女の心には「もう付き合えないかも…」という冷ややかな感情が走る。
SNSのコメント欄でも、「親の許可なく赤ちゃんを触るなんてありえない」「汚い手でいきなり触るの？」と、彼の行動に批判的な声が寄せられた。赤ちゃんやペットをむやみに触るのはマナー違反であり、衛生面を気にする親も多い。小さなことだが、こうした配慮のなさが「百年の恋」を冷めさせてしまうのだ。
■最後のケーキを独り占め
もうひとつのエピソードは、ビュッフェでの出来事だ。 どれにしようかと楽しく料理を選び、終盤のデザートコーナーへ。彼女が「おいしそう！」とラスト1個のケーキを発見する。すると彼は「ほんとだー」と言い放ち、すかさずその1個を自分のトレイに乗せたのだ。 「半分こしよう」という言葉もなく、当然のように自分のものにする彼。その姿を見て、彼女はぼうぜんと立ち尽くすしかなかった。
本作には2.4万ものいいね(2025年5月13日時点)がつき、「このあと一緒に食べようと言ってくれる未来を期待したい」といったコメントも相次いだ。「1ページにいろんな考え方が生まれる漫画だな」という声もある通り、何気ない日常のズレが、埋められない溝になる瞬間を見事に切り取っている。
取材協力：ゐ(@irk_hrk)
