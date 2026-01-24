タイパ重視の人生は幸せか？無駄な時間をスキップできるスマホアプリに依存した主人公を描く【作者に聞いた】
昔から漫画を描くことが好きなあらふじぺす( @rps0423_oekaki )さんは、X(旧Twitter) などを中心に漫画を公開している。
2023年9月には「タイムパフォーマンスを極めた人の話」を投稿。主人公の男性がTIMESKIPというスマホのアプリを使い、無駄な時間をどんどんスキップして効率のよい人生を送るというエピソードだ。ユーモアのあるストーリーが魅力的で、今後の展開から目が離せない！本作が誕生したきっかけや苦労された点などについて、あらふじぺすさんにインタビューした。
「世にも奇妙な物語」シリーズが好きだという作者のあらふじぺすさんは「これができたらいいな」「でも実際はこういう弊害があるだろうな」とネタ出しをすることが多いという。今回の作品「タイムパフォーマンスを極めた人の話」について「違和感がないような作品を描きたいと思ったんです『人生長すぎるなぁ…スキップできたらいいのになぁ…』というところから考えはじめました」と誕生秘話を教えてくれた。
制作にあたり苦労もあったようで、特に後半のネタバラシの部分は悩んだという。
「説明不足かな？蛇足かな？の塩梅が難しかったのと、説明しすぎると『今際の際によく喋るな…』という印象になるし、説明が無いと『今のどういうこと？』と疑問が残り読後感が悪くなってしまうんです。しかし頂くコメントを見る限り、本作は多分きっとおおよそ大丈夫そうです！」と読者からの反応を見て少し安心したと語る。
時短を意識した内容になっている本作について「つまらない映画を観て『つまらなかった』という無駄な時間の方が、人生の重要な部分だと感じるので不要とするのは惜しいです」とこぼすあらふじぺすさん。先にネタバレだけを見て"つまらない映画”と評価する大我とは、仲良くなれなさそうだという。
あらふじぺすさんは最後に「大我のスマホからTIMESKIPのアプリが消えてしまったというストーリー展開は大我がアプリに頼りすぎたから」だと裏話ともいえる設定を明かしてくれた。作品を読んだあとはどこか考えさせられるユニークなエピソードになっている本作「タイムパフォーマンスを極めた人の話」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：あらふじぺす(@rps0423_oekaki)
