快適な背負い心地と大容量収納を両立した理想的なアイテム。通学・通勤を支える【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場中‼
多彩なポケットと安全設計。機能性に優れた万能バックパックで、どこにでも自由に出掛けよう！【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、通学や通勤に便利な大容量モデル。多彩なポケットを備え、荷物を効率よく整理できるアイテムだ。
正面ポケットは仕切り付きで小物収納に便利だ。さらに、メインルームにはノートパソコンやタブレットを収納できるポケットを内蔵している。
背面はメッシュ素材とフォーム入り構造で通気性とクッション性を兼ね備えている。さらに反射リフレクターを備え、夜間の外出にも安心だ。
チェストベルトと極厚肩パッドで安定感を与え、毎日の移動をラクにしてくれるアイテムだ。
