³«Êü´¶¡ß¹â²»¼Á¡ª¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Û¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òAmazon¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
³°¼ªÆ»¤òºÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁõÃå¤Ë¤è¤ë³°¼ªÆ»¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÄã¸º¡£¤«¤Ä»Ø¸þÀ²»ÅÁÃ£µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹â²»¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È²÷Å¬¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀß·×¤Ç¡¢»Ø¸þÀ²»ÅÁÃ£µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»¤òÀµ³Î¤Ë¼ª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£ ¥«¥Ê¥ë·¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç³°¼ªÆ»¤òºÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁõÃå¤Ë¤è¤ë³°¼ªÆ»¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÄã¸º¤·¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢´Ä¶²»¤ÎÊÑ²½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
µÕ²»ÇÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë²»ÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Ä¤Ä¡¢²»ÇÈ¤ò¹ªÌ¯¤ËµÕ²»ÇÈ¤ÇÂÇ¤Á¾Ã¤·¡¢²»Ï³¤ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²»¤¬³°¼ªÆ»¤Ë¸þ¤±¤ÆÅª³Î¤ËÅÁÃ£¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
º¸±¦¤Î¼ª¤ò¼«Æ°¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£º¸±¦ÂÐ¾Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸±¦¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¶èÊÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁõÃå¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ëº¸±¦¤Î¼ª¤ò¼±ÊÌ¡£ Î¾¼ª¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÒ¼ª¤À¤±¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¼±ÊÌ²ÄÇ½¤À¡£
