犬好き必見!!柴犬のかわいさが爆発！柴犬兄妹のケンカについて動物病院の先生の回答が秀逸！思わず秒で納得!?【作者に聞いた】
コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者であるユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんは、普段は会社員として働く傍ら、3人の子どもたちの母親業と、柴犬の兄蔵くんと妹子ちゃんの母親業もこなす漫画家で、二刀流ならぬ三刀流…いや四刀流のパワフル母さんだ。Instagramでも育児の気づきや柴犬あるあるをコミックエッセイで発信しており、多くの読者の共感を呼んでいる。
今作「柴犬兄妹のケンカ多い問題相談してみた結果」は、作者のユウコトリトリさんが柴犬兄妹のケンカについて、動物病院の先生に相談したときのエピソードを描いた作品。
日頃から激しいケンカが絶えない柴犬兄妹。予防接種の際に先生に相談したところ、意外にも「人間と一緒です」という回答が返ってきた。「兄妹だからいつも仲良しというわけではない」という事実は、ユウコトリトリさん自らが子育ての経験を経ていたからこそ、妙に腑に落ちたのだという。「『ああー、ナルホド…』と納得せざるを得ないお答えをいただきました。秒で納得しましたね」と、振り返るユウコトリトリさん。
最近の柴犬兄妹は「まだまだケンカは日常茶飯事ですね。今も変わらず妹子から突っかかっています」とのこと。しかし、「ただ、以前よりも流血沙汰になるほどの激しいケンカは減った気がします。少しは大人になったのかもしれません(笑)。 もちろん激しめのワンプロは毎日のルーティンで、いつも大盛り上がりです」と微笑ましい変化も話してくれた。
また、読者から大きな反響があったのが、野生味溢れる激しいケンカの写真。犬のベストショットを撮る秘訣について「ズバリ連写！これに尽きます。 大量連写したうちの絶妙な1枚を投稿しています」と明かす。「傍観しているとあまりの速さに見逃してしまいますが、人間並みに表情豊かにやり合っているんですよ。ぜひ一度撮ってみてほしいです」と、読者へ向けてアドバイスを送る。
ユウコトリトリさんのブログ「カエル母さん！ときどき柴犬」やInstagramでは芝犬兄妹のほかに、子育てあるあるを配信中。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
