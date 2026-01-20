「ピングー」2026年バレンタイン限定スイーツ全5種が登場！食べた後も使える“アフターユース”缶に注目
世界で一番有名なペンギン「ピングー」から、2026年バレンタイン限定デザインのスイーツギフトが登場！松風屋が展開する「Pingu's Sweet Collection」シリーズは、432円のプチギフトからマグカップ付きセットまで全5種がラインナップ。食べ終わったあとも小物入れやインテリアとして活用できるパッケージに注目したい。
■432円から！ハートモチーフがキュートなプチギフト
最初に紹介するのが、最も手軽な「プチギフト(ピングー)」(432円)。ハート型のカードがついたピロー型BOXには、ラブレター!?を手にしたピングーと、それをのぞき込むピンガの姿が描かれている。
中身はミルク4個、ストロベリー3個の星形チョコクランチ計7個入り。個包装にもピングー、ピンガ、ロビの楽しげなイラストがあしらわれ、開封するたびにほっこりした気持ちになれそう。職場でのばらまきや、ちょっとしたお礼にぴったりのサイズ感となっている。
■持ち手にピングーの仲間たちが集合！アソートギフト
「アソートギフト(ピングー)」(648円)は、持ち手部分に注目してほしい一品。ピングーのもとへ、プレゼントを手にしたピンガ、ロビたちが横並びで描かれ、にぎやかなデザインに仕上がっている。
BOX正面では、ピングーがお菓子の時間を満喫中。チョコクランチ(ミルク・ストロベリー各2個)に加え、キャラメルスナック1袋、ココアクッキー2個と計7個のバラエティ豊かな詰め合わせで、いろんな味を楽しみたい人におすすめ。
■食べ終わっても使える！“アフターユース”な缶シリーズ
今回のシリーズで見逃せないのが、食べ終わったあとも使えるパッケージたち。「ミニペンキ缶(ピングー)」(1045円)は、お腹で滑りながらチョコケーキを追いかけるピングーが描かれたユニークなデザイン。フタにもスイーツを楽しむピングーの姿があり、360度どこから見てもかわいい仕上がりだ。アクセサリーや文房具の収納にちょうどいいサイズ感で、デスクに置いておくだけで気分が上がりそう。
「おでかけ缶(ピングー)」(1210円)は、合皮の持ち手がついたトランク型缶。パティシエさながらにクリームを絞るピングーと、イチゴを盛りつけるピンガの姿が描かれている。
実はこの缶、裏面にもこだわりが。ロビやピングーたちがケーキを運ぶ姿が描かれており、缶をくるりと回すと新たなストーリーが見えてくる。お部屋に飾ってもさまになるデザインで、コレクターズアイテムとしても魅力的だ。中身はチョコクランチ(ミルク・ストロベリー各1個)とキャラメルスナック1袋の計3個入り。
■毎日使えるマグカップ付きギフトも
「マグカップギフト(ピングー)」(1045円)は、お菓子とマグカップがセットになったアフターユースギフト。マグカップは、さまざまなポーズのピングーが横並びで描かれた、爽やかなデザインが特徴。チョコクランチ4個とココアクッキーを楽しんだ後は、毎日のコーヒータイムのおともとして長く愛用できそう。
本コレクションは、高島屋、大丸、松坂屋、三越、近鉄、西武などの百貨店や、イオン、西友、サンエー、ユニーなどの量販店で販売中。大切な人へのギフトにも、がんばった自分へのごほうびにも。今年だけの限定デザインを、ぜひチェックしてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります
(C)2026 JOKER.
