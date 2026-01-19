小さくても自由自在。暮らしに寄り添うコンパクトソファセット【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
置き方ひとつでくつろぎが変わる。多機能で心地よいリニューアルモデル【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場!
アイリスプラザのソファは、コンパクトながらソファの上であぐらが組めるほどのゆったり感があり、一人暮らしの部屋でもくつろぎの時間をしっかり確保できるアイテムだ。付属のオットマンを前に置けばカウチスタイルになり、脚を伸ばしてリラックスできるため、音楽を聴いたり読書を楽しむ時間にもぴったりだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ソファとオットマンを離して配置すれば二人用としても使え、オットマンをスツール代わりにすれば来客時にも活躍する。横に並べればワイドソファとして横になれるスペースが生まれ、ちょっとした休憩にも心地よい。
→【アイテム詳細を見る】
背もたれにはボリュームたっぷりのやわらかなクッションを採用し、身体を優しく包み込むような座り心地を実現している。ソファと同色のクッションが2個付属し、統一感のあるコーディネートが楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
コンパクトでもしっかりくつろげる、多彩な使い方ができるソファセットだ。
置き方ひとつでくつろぎが変わる。多機能で心地よいリニューアルモデル【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場!
アイリスプラザのソファは、コンパクトながらソファの上であぐらが組めるほどのゆったり感があり、一人暮らしの部屋でもくつろぎの時間をしっかり確保できるアイテムだ。付属のオットマンを前に置けばカウチスタイルになり、脚を伸ばしてリラックスできるため、音楽を聴いたり読書を楽しむ時間にもぴったりだ。
→【アイテム詳細を見る】
ソファとオットマンを離して配置すれば二人用としても使え、オットマンをスツール代わりにすれば来客時にも活躍する。横に並べればワイドソファとして横になれるスペースが生まれ、ちょっとした休憩にも心地よい。
→【アイテム詳細を見る】
背もたれにはボリュームたっぷりのやわらかなクッションを採用し、身体を優しく包み込むような座り心地を実現している。ソファと同色のクッションが2個付属し、統一感のあるコーディネートが楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
コンパクトでもしっかりくつろげる、多彩な使い方ができるソファセットだ。